Echa konferencji Apple wciąż nie milkną. Jak co roku wiele uwagi poświęca się cenom nowych iPhone'ów. Tym razem producent nie dał powodów do śmiania się z kolejnych podwyżek.

Nowy iPhone jest tańszy niż poprzednik (na premierę)

O nowościach pokazanych przez Apple oraz ich specyfikacjach możecie przeczytać w naszym artykule podsumowującym konferencję tego producenta. Dość szybko pojawiają się głosy, iż słynne "amazing" w tym roku wyjątkowo mocno się rozmyło, a nowości przygotowane przez Apple nie porywają. Osoby podpisujące się pod takimi stwierdzeniami nie mają jednak powodów do krytykowania Apple za zmiany w cenniku. Za ocenanem ich nie ma, a w Polsce, względem serii iPhone 15, przekładają się na korzyści dla osób zainteresowanych nowymi modelami.

Również w tym roku Apple przygotowało cztery nowe smartfony - iPhone'a 16 i iPhone'a 16 Plus oraz bardziej zaawansowane modele iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max. Cała seria debiutuje w naszym kraju w cenach niższych niż te, z jakimi mieliśmy do czynienia w przypadku modeli z linii iPhone 15. Co w tym kontekście istotne, zmiany są spore.

iPhone 16 i iPhone 16 Plus - ceny

Ceny podstawowego iPhone'a 16 starują z pułapu 3999 zł. Przypomnijmy, że podstawowy iPhone 15 w chwili debiutu w Polsce kosztował 4699 zł. Ceny iPhone'a 16 Plus rozpoczynają się z kolei od 4499 zł, o aż 800 zł mniej niż było to w przypadku iPhone'a 15 Plus.

iPhone 16 128 GB - 3999 zł

iPhone 16 256 GB - 4499 zł

iPhone 16 512 GB - 5499 zł

iPhone 16 Plus 128 GB - 4499 zł

iPhone 16 Plus 256 GB - 4999 zł

iPhone 16 Plus 512 GB - 5999 zł

iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max - ceny

Również smartfony iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max są na "dzień dobry" tańsze od swoich poprzedników. Za bazowe wersje zainteresowani zapłacą mniej o odpowiednio 700 zł i aż 900 zł niż w przypadku iPhone'a 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max.