OpenAI zapowiedziało, że z najnowszego modelu GPT-4o mogą mogli korzystać absolutnie wszyscy użytkownicy usługi ChatGPT. To prawda, choć trzeba pamiętać o jednym szczególe.

Dotychczas użytkownicy asystenta OpenAI mieli dostęp do różnych modeli językowych. W przypadku darmowego ChatGPT był to starszy GPT-3.5, podczas gdy osoby korzystające płatnego planu ChatGPT Plus miały dostęp do nowszego i bardziej zaawansowanego modelu GPT-4.

Kilka dni temu firma OpenAI zapowiedziała jednak, że jej najnowszy model - GPT-4o - zasili zarówno darmowy, jak i płatny plan ChatGPT. Po tym ogłoszeniu media społecznościowe zalała fala komentarzy osób, które zastanawiają się, po co w takim razie płacić za ChatGPT Plus.

ChatGPT: w darmowym planie dostęp do GPT-4o jest "ograniczony"

Model GPT-4o osobom korzystającym z darmowej wersji udostępniany jest stopniowo. Szczęśliwcy, którzy załapali się w pierwszej turze, widzą komunikat o przyznaniu "ograniczonego dostępu".

Na czym polega to ograniczenie? "Użytkownicy bezpłatnego planu będą domyślnie korzystać z GPT-4o z limitem liczby wiadomości, które mogą wysłać za pomocą GPT-4o, który będzie się różnić w zależności od bieżącego użycia i popytu. Gdy GPT-4o będzie niedostępny, użytkownicy bezpłatnego planu będą przełączani z powrotem na GPT-3.5" - czytamy w regulaminie usługi.

Warto odnotować, że z GPT-4o powiązane są takie funkcje jak analiza danych, plików i obrazu, dostęp AI do stron internetowych czy korzystanie z niestandardowych modeli GPTs. W GPT-3.5 te funkcje nie działają, więc dostęp do nich także będzie ograniczony.

Na GPT-4o bazować będzie także wzbudzający zachwyty nowy moduł głosowy, który ma pojawić się w ciągu kilku tygodni i umożliwić prowadzenie z ChatGPT naturalnych i dynamicznych rozmów.

Po wykorzystaniu limitu dostęp do tej funkcji również zostanie zablokowany.

GPT-4o w płatnym ChatGPT Plus również ma limity, ale większe

"Użytkownicy Plus będą mogli wysyłać do 80 wiadomości co 3 godziny na GPT-4o i do 40 wiadomości co 3 godziny na GPT-4. Możemy zmniejszyć limit w godzinach szczytu, aby utrzymać dostępność GPT-4 i GPT-4o dla jak największej liczby osób" - tłumaczy OpenAI na swojej stronie. Firma podkreśla, że "niewykorzystane wiadomości się nie kumulują".

ChatGPT i ChatGPT Plus - porównanie

W razie przekroczenia limitów GPT-4o, użytkownicy płatnego planu ChatGPT Plus będą mogli się przełączyć na model GPT-4, który wciąż umożliwia analizowanie plików czy stron internetowych.

To zatem prawda, że wszyscy będą mogli korzystać z GPT-4o, ale za darmo można liczyć jedynie na kilka relatywnie krótkich konwersacji w ciągu dnia.