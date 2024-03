Chciała tylko podnieść słuchawki. Skończyło się tragicznie

21-letnia kobieta próbowała za wszelką cenę odzyskać upuszczone słuchawki AirPods. Ta z pozoru trywialna sytuacja zakończyła się najgorszym możliwym scenariuszem.

Tragiczne wydarzenia ze stanu Georgia pokazują, że bezpieczeństwo to absolutna podstawa niezależnie od wykonywanego zawodu. Wszystko zaczęło się niewinnie, gdy 21-letnia pracownica firmy Club Car upuściła słuchawki bezprzewodowe. Logiczne wydaje się, że każdy w takiej sytuacji chciałby odzyskać swój gadżet.

Chciała tylko sięgnąć po AirPodsy

Słuchawki AirPods znalazły się pod systemem przenośników na linii produkcyjnej (firma Club Car produkuje wózki golfowe i inne pojazdy). Gdy Alyssa Drinkard schyliła się po nie, została wciągnięta przez łańcuch zasilający przenośnik taśmowy.

Ze względu na sposób, w jaki Alyssa została unieruchomiona, współpracowniczka Fae’Zsha Smith nie była w stanie jej wydostać, więc wyłączyła zasilanie maszyny i wezwała konserwatora - wynika z raportu biura szeryfa hrabstwa Columbia.

Finał okazał się tragiczny

W końcu personel ratunkowy uwolnił pracownicę “poprzez odcięcie metalowej ramy wokół przenośnika”. Po uwolnieniu Alyssa Drinkard nadal miała tętno, ale w drodze do szpitala jej stan się pogorszył. Mimo opieki medycznej, kobieta zmarła.

“Natychmiast powiadomiono służby ratownicze i dziękujemy im za szybką reakcję, zapewnienie opieki medycznej i transport do szpitala, gdzie pracownik niestety zmarł później.” - czytamy w oświadczeniu dla The Augusta Press Club Car.

BHP to podstawa

Fundamentem produkcji są maszyny z ruchomymi elementami. To właśnie one mogą stwarzać niebezpieczeństwo, jeśli zapomnimy o zasadach BHP. Osobiście miałem styczność z tokarkami numerycznymi, szlifierkami bezkłowymi oraz wtryskarkami do metalu. Mam olbrzymi respekt do takich maszyn.

Pracownicy, których pochlebnie mógłbym nazwać "starymi majstrami", zawsze powtarzali mi jedną rzecz (w kilku różnych wariantach), ale te słowa za bardzo nie nadają się do publikacji. Najważniejsze, to wziąć je sobie do serca i nie wkładać rąk tam, skąd można ich już nie wyjąć w jednym kawałku.

Źródło: People

