Chcesz poczuć na własnej skórze mroczną atmosferę czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i powstrzymać katastrofę? W grze Chernobyl Again będziemy mogli cofnąć się w czasie, by stworzyć alternatywną wersję rzeczywistości - bez wybuchu elektrowni atomowej.

Strefa Wykluczenia zeskanowana w 3D

Jeśli szukasz ciekawych gier VR, to być może za bliżej nieokreślony czas będzie Ci dane zagrać w produkcję polskiego studia Vimagineo. Chernobyl Again to gra przygodowa, przeznaczona na urządzenia VR. Jej fabuła rozgrywa się w zeskanowanej w 3D czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Gracz będzie mógł zbadać dokładnie cały obszar i doskonale poczuć panującą tam ponurą atmosferę.

Twórcy zapowiadają, iż produkcja będzie wypełniona zwrotami akcji i oryginalnymi łamigłówkami. Celem gry jest powstrzymanie wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu, a co za tym idzie - konsekwencji, jakie przyniosła ze sobą katastrofa:

A jeśli powiemy Ci, że przyczyny eksplozji elektrowni w Czarnobylu są dalekie od tego, czego nauczają podręczniki historii? Że ta katastrofa miała inny wpływ na naszą przyszłość, w zależności od tego, o której jej wersji mówimy? A co, gdybyśmy ci powiedzieli, że możesz cofnąć się w czasie, aby to wszystko naprawić, powstrzymać te przerażające wydarzenie, a także ocalić swój maleńki, osobisty wszechświat?

Jak na ten moment prezentuje się produkcja, możecie sprawdzić na poniższym zwiastunie:

Kiedy pojawi się Chernobyl Again?

Tytuł ma ukazać się na Meta Quest 2, Oculus Rift, PlayStation VR oraz PC VR. Ponadto wkrótce rozpocznie się zbiórka na Kickstarterze - jeśli chcecie wesprzeć proces tworzenia gry, zalogujcie się w serwisie 11 października 2022 roku.

Źródło: youtube, chernobylagain.com