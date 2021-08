Jeśli zainteresowały Was zapowiedzi dotyczące Chernobylite, ale celujecie w wersję na PlayStation 4 lub Xbox One, będziecie musieli poczekać dłużej. Pocieszające, że opóźnienie nie jest duże.

Premiera Chernobylite na PlayStation 4 i Xbox One opóźniona

Lista platform docelowych Chernobylite jest dość długa, aczkolwiek jeśli chodzi o dostępność poszczególnych wersji, to sprawa nieco się komplikuje. Póki co przy grze studia The Farm 51 mogą bawić się posiadacze PC. W przypadku konsol PlayStation 5 i Xbox Series X oraz Xbox Series S premiera planowana jest na końcówkę roku. Wciąż korzystający z konsol PlayStation 4 i Xbox One mieli natomiast otrzymać możliwość rozpoczęcia 7 września (na niektórych rynkach 10 września). W wydanym dziś komunikacie ujawniono, że ostatecznie stanie się to 28 września.

„W All in! Games zawsze wyznaczamy sobie wysokie standardy dla każdej z naszych premier i jesteśmy bardzo zadowoleni z gier, które wydaliśmy w tym roku. Takie też standardy stosujemy dla Chernobylite i w związku z tym postanowiliśmy nieco opóźnić wydanie tego tytułu, aż do rozwiązania nieprzewidzianych problemów z buildem na konsole. Chcemy mieć pewność, że wszystkie realizowane przez nas projekty trafiają na rynek w jak najlepszej jakości i przesunięcie konsolowej daty premiery Chernobylite o kilka tygodni pozwoli nam to osiągnąć. Bardzo prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości, byśmy mogli w najbliższym czasie dopracować nasz produkt.” - Piotr Żygadło, prezes zarządu All in! Games

Chernobylite w wydaniu cyfrowym w sklepach dedykowanych PlayStation 4 i Xbox One zostało wycenione na 29,99 euro / 119,99 złotych. Dostępne ma być również wydanie pudełkowe za 34,99 euro. To drugie dedykowane posiadaczom PlayStation 4 będzie zawierać dodatkowe elementy, między innymi szczegółową mapę Strefy Wykluczenia, cyfrowe pocztówki i cyfrowy artbook The Art of Chernobylite.



Infografika przybliżająca wydanie pudełkowe na PS4 (jeszcze ze starą datą premiery).

Chernobylite na PC ma się świetnie

Twórcy mają sporo powodów do zadowolenia w kontekście wersji, którą już wydano. Chernobylite spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem przez graczy sprawdzających grę na PC. Trafiło na listę 20 największych premier lipca sklepu Steam, gdzie zebrało też bardzo wysokie noty. Owszem, może nie mówimy o szczególnie gorącym okresie w branży, ale rzut oka na platformę metacritic również może wywoływać uśmiech na twarzach przedstawicieli The Farm 51. Średnia ocen od graczy wynosi tam obecnie 82% i jest wyższa od tej, o jakiej mowa w kontekście branżowych mediów.

Oczywiście te ostatnie też napisały o Chernobylite sporo dobrego. Zresztą, potwierdza to nowy zwiastun gry, który skupia się właśnie na jej ciepłym przyjęciu.

Źródło: The Farm 51