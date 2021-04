Ostatnio o Chernobylite było dość cicho, ale kolejna dobrze zapowiadająca się polska gra już wkrótce o sobie przypomni. I to mocnym akcentem.

Chernobylite wkrótce wyjdzie z Early Access

Chernobylite dostępne jest na Steam w ramach programu Early Access. Twórcy ze studia The Farm 51 ogłosili wreszcie datę premiery finalnej wersji. Zaplanowano ją na lipiec, nie tylko na PC, ale też na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Światło dzienne ujrzą również wersje na nowe konsole PlayStation 5 i Xbox Series X oraz Xbox Series S, powinny pojawić się w późniejszym czasie, ale też jeszcze w tym roku.

„Nie zapomnijcie o tym, bo wtedy będziecie mieli szansę zanurzyć się w prawdziwej grze RPG z gatunku survival horror. Takiej, która będzie wymagała planowania, znajdowania sojuszników, budowania zespołu i poszukiwania wskazówek, aby rozwiązać tajemnicę, która doprowadziła was do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.”

Na Steam trwa jeszcze promocja, w ramach której można nabyć Chernobylite z 20% zniżką oraz zagwarantować sobie dostęp do wszystkich DLC. To bowiem bonus dla kupujących grę we wczesnym dostępie.

Czym i o czym jest Chernobylite?

Nikt nie przedstawi Chernobylite lepiej niż sami twórcy. A wedle nich jest to survival horror zapewniający graczom swobodną eksplorację świata, a także nieliniową fabułę i rozgrywkę łączącą w sobie konieczność dokonywania wyborów, wytwarzania przedmiotów, ale i walk. Przeciwników będzie sporo, bo główny bohater szybko przekona się, że poza oddziałami militarnymi trzeba będzie stawić czoła również siłom nadnaturalnym.

Sam tytuł zdradza natomiast miejsce akcji, The Farm 51 zdecydowało się na czarnobylską Strefę Wykluczenia. Dzięki skorzystaniu z fotogrametrii gracze mają ujrzeć tu wiernie odwzorowane lokacje, które, wedle zapewnień, będą jeszcze bardziej podkręcać mroczny klimat. Właśnie te elementy podobały nam się już przy naszym pierwszym kontakcie z tym tytułem, o czym zresztą napisaliśmy nieco więcej w oddzielnym artykule.

Źródło: The Farm 51

