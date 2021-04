Cyberpunk 2077 okazał się gorszy od oczekiwań, ale było pewne, że przyniesie spore zyski. Właśnie zostało to oficjalnie potwierdzone.

CD Projekt z rekordowymi zyskami w 2020 roku

Zacznijmy od tego, iż przedstawione dane są szacunkowe i mogą delikatnie odbiegać od ostatecznych, na które trzeba jeszcze chwilę poczekać. Mowa jednak o danych, które zostały opublikowane przez CD Projekt, a więc najlepiej poinformowanych w tej kwestii.

W 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży polskiej spółki miały sięgnąć aż 2,139 mld złotych. Przełożyło się to na naprawdę duże zyski netto w wysokości 1,154 mld złotych. Analitycy liczyli i sugerowali, iż w obydwu przypadkach liczby będą nieco wyższe, ale wydaje się, że powodów do narzekań tutaj nie ma. Mowa bowiem o rekordowych przychodach i zyskach w historii CD Projekt.

Cyberpunk 2077 daje zarobić polskiej spółce

Wcześniej najlepszym rokiem był rok 2015, czyli ten z premierą gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Różnice są jednak naprawdę duże, ponieważ wtedy nie udało się przekroczyć 1 mld złotych przychodów. A za aktualny sukces odpowiada, wiadomo, Cyberpunk 2077.

Zdecydowaną większość przychodów i zysków za miniony rok wygenerowano w ostatnim kwartale. Nieprzypadkowo, ponieważ premiera Cyberpunk 2077 miała miejsce 10 grudnia. Już dzień później ogłoszono, iż gracze złożyli ponad 8 mln zamówień w przedsprzedaży. To oznaczało zwrot kosztów produkcji i kampanii marketingowej, a więc było pewne, że Cyberpunk 2077 przyniesie zyski. Można było jedynie zastanawiać się, jak duże. Do dziś.

Owszem, za zyski polskiej spółki w 2020 roku odpowiada nie tylko Cyberpunk 2077, ale w głównej mierze już tak. Cały czas nie są ujawniane dokładne dane dotyczące sprzedaży tej gry, ale zapewne w końcu je poznamy. To też interesująca kwestia. Będą one niższe niż założenia sprzed kilku miesięcy przed premierą. To pokłosie sporych problemów i wielu błędów, recenzji poniżej oczekiwań, a także zakrojonych na dość szeroką skalę zwrotów. Cyberpunk 2077 został nawet wycofany ze sklepu PlayStation Store i wciąż go tam nie znajdziemy.

Kupiliście Cyberpunk 2077 dokładając swoją cegiełkę do powyższych wyników CD Projekt?

Źródło: twitter - @CDPROJEKTRED_IR

Warto zobaczyć również: