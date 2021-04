be quiet! poszerzył ofertę zasilaczy z serii Pure Power 11 – oprócz modeli ze stałym i częściowo modularnym okablowaniem, w ofercie producenta dostępne są też całkowicie modularne jednostki.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM - jednostka zaskoczyła nas dobrą jakością wykonania, wysoką sprawnością i cichą pracą wentylatora. Niektórym mogło brakować w pełni modularnego okablowania, ale w końcu doczekaliśmy się i takich modeli.

be quiet! Pure Power 11 FM – zasilacze z modularnym okablowaniem

Seria be quiet! Pure Power 11 FM obejmuje jednostki o mocy 550 W, 650 W i 750 W. W odróżnieniu od modeli be quiet! Pure Power 11 CM, producent zastosował w pełni modularne okablowanie (oznacza to, że od zasilacza można odpiąć każdą wiązkę).

Nowe zasilacze wyróżniają się również wysoką jakością wykonania - zastosowana platforma korzysta z układu rezonansowego LLC z synchronicznym prostownikiem (SR) oraz konwerterów DC-DC. Konstrukcja przekłada się na wysoką sprawność energetyczną (80 PLUS Gold) oraz stabilne napięcia wyjściowe.

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem typu Rifle, którego prędkość obrotowa jest regulowana w zależności od obciążenia jednostki. Nad bezpieczeństwem czuwa też komplet zabezpieczeń: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP.

Model be quiet! Pure Power 11 FM 550W be quiet! Pure Power 11 FM 650W be quiet! Pure Power 11 FM 750W Moc 550 W (szczytowo 600 W) 650 W (szczytowo 720 W) 750 W (szczytowo 820 W) Sprawność energetyczna 80 PLUS Gold (do 93,5%) 80 PLUS Gold (do 93,3%) 80 PLUS Gold (do 93,9%) Wentylator 120 mm (do 1800 RPM) 120 mm (do 1800 RPM) 120 mm (do 1800 RPM) Okablowanie » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 2x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 1x EPS12V 4 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 2x MOLEX

» FDD » ATX12V 20+4 pin

» 1x EPS12V 4+4 pin

» 1x EPS12V 8 pin

» 6x PCIe 6+2 pin

» 9x SATA

» 2x MOLEX

» FDD Zabezpieczenia OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP OCP, OVP, UVP, SCP, OTP i OPP Wymiary / waga 160 x 150 x 86 mm / 1,45 kg 160 x 150 x 86 mm / 1,55 kg 160 x 150 x 86 mm / 1,69 kg

Ceny zasilaczy be quiet! Pure Power 11 FM

Modele be quiet! Pure Power 11 FM trafią do sprzedaży 23 kwietnia. Sugerowane ceny wynoszą odpowiednio:

be quiet! Pure Power 11 FM 550W – 409 zł

be quiet! Pure Power 11 FM 650W – 449 zł

be quiet! Pure Power 11 FM 750W – 519 zł

Producent udziela na zasilacze 5-letniej gwarancji.

Źródło: be quiet!

