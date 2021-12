Kolejny gracz na rynku kart graficznych? Czemu nie! Chińska firma Innosilicon zaprezentowała modele Fantasy One, które są zapowiadane jako odpowiedź na modele Nvidii i AMD.

Pierwsze informacje o kartach graficznych Innosilicon Fantasy One pojawiły się pod koniec ubiegłego miesiąca - prezentacja sprzętu wywołała spore poruszenie wśród graczy (i patrząc na obecną sytuację na rynku, nie ma się czemu dziwić). Mało tego! Niektórzy nawet zwiastowali pojawienie się konkurencji dla modeli Nvidii i AMD.

Okazuje się, że nie musieliśmy długo czekać na oficjalną premierę kart, bo modele Fantasy One już pojawiły się w ofercie producenta. Na co możemy liczyć?

Innosilicon wprowadza pierwsze karty graficzne Fantasy One

Producent póki co wprowadził do oferty dwie karty graficzne: Fantasy One Type A i Fantasy One typu B. Obydwa modele oferują wsparcie dla wszystkich najważniejszych interfejsów programowania (w tym OpenGL, OpenGL ES, OpenCL, Vulkan i DirectX), więc teoretycznie nadają się także do grania i mogą stanowić konkurencję dla konstrukcji Nvidii i AMD. Do komunikacji wykorzystano magistralę PCI-Express 4.0 x16.

Model Fantasy One Type A został zaprojektowany z myślą o komputerach do grania, ale też centrach danych i stacjach roboczych. Karta wykorzystuje pojedynczy układ graficzny, który może się pochwalić mocą obliczeniową FP32 na poziomie 5 TFLOPS i szybkością renderowania na poziomie 160 GPixel/s. W zastosowaniach korzystających ze sztucznej inteligencji rdzeń oferuje wydajność 25 TOPS (INT8).

Jeżeli chodzi o budowę, Fantasy One Type A wykorzystuje dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami (aczkolwiek raczej nie jest to konstrukcja z górnej półki – sprzęt przypomina raczej tańsze karty znanych producentów).

Fantasy One typu B to dwuprocesorowa konstrukcja, która przeznaczona jest głównie do centrów danych i systemów przetwarzania w chmurze. Jak łatwo można się domyślić, akcelerator oferuje dwukrotnie lepsze osiągi – producent chwali się mocą obliczeniową FP32 na poziomie 10 TFLOPS i szybkością renderowania na poziomie 320 Gpixel/s. Wydajność w obliczeniach AI ma sięgać 25 TOPS (INT8).

Tym razem zastosowano bardziej rozbudowane chłodzenie – na karcie znalazł się masywny, aluminiowy radiator z trzema wentylatorami. Po zdjęciu widać jednak, że nie jest to cooler z górnej półki.

Innosilicon Fantasy One - realna konkurencja dla Nvidii i AMD? No chyba jednak nie...

Czy modele Innosilicon Fantasy One okażą się konkurencją dla modeli Nvidii i AMD? Prawdę mówiąc mamy tutaj poważne wątpliwości. Producent nie ujawnił żadnych informacji na temat realnych osiągów (w sieci można znaleźć pojedyncze nagrania z prezentacji kart), więc ich wydajność stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie wiadomo też jak wygląda kwestia sterowników (która w przypadku kart graficznych też jest bardzo istotną sprawą).

Mało tego! Nie wiadomo kiedy karty Innosilicon Fantasy One pojawią się na rynku (a tym bardziej ile będą kosztować). Mimo wszystko nie spodziewamy się, aby sprzęt był dostępny poza Chinami, więc o realnej konkurencji dla kart Nvidii i AMD tym bardziej możemy zapomnieć.

Źródło: Innosilicon, WCCFTech, Twitter @ Stewrandall