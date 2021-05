Wierzymy, że konkurencja to zawsze coś dobrego, a CHIP to – podobnie jak benchmark.pl – jeden z nielicznych reprezentantów starej gwardii. Z przykrością odbieraliśmy ubiegłoroczne wiadomości o jego śmierci. Okazuje się jednak, że udało się go wskrzesić.

Serwis CHIP powrócił do żywych

Historia serwisu CHIP sięga przełomu lat 1996 i 1997. Na początku ubiegłego roku odszedł on jednak do przeszłości – ostatnie artykuły datowane są na marzec 2020. Po miesiącach nieistnienia dziś wraca do żywych. Ma to być powrót do formy i gratka dla dotychczasowych czytelników. Nie zmieni się więc tematyka, choć nowy redaktor naczelny reaktywowanego serwisu – Sławomir Puławski – nie wyklucza, że zostanie ona rozszerzona.

Sławomira Puławskiego możesz kojarzyć także z innej roli – jest mianowicie redaktorem naczelnym serwisu whatnext.pl. Jak sam komentuje, „jestem dumny, że po wielu miesiącach przygotowań mogę przywrócić CHIP jego wcześniejszym czytelnikom. W szczególności tym, którzy tak jak ja, wychowali się na nim. Zajmiemy się przywróceniem CHIP odpowiedniego miejsca wśród polskich serwisów internetowych”.

Reaktywacja CHIP.pl. Czego można się spodziewać?

Jaki jest plan na nowy-stary CHIP? „Chcemy, aby przede wszystkim zamiast na emocjach, treści na portalu opierały się na faktach i konkretach, popartych rzetelną pracą redaktorów” – tłumaczy Sławomir Puławski.

Źródło: CHIP, whatnext, informacja własna