W najnowszych wersjach systemu iOS 14 użytkownik może wybrać, jakie informacje o sobie udostępnia w ramach konkretnej aplikacji. Na twórcach wymusza to oczywiście sprecyzowanie do jakich celów - i jakich danych w ogóle używa oprogramowanie.

Facebookowi, jak można się domyślać, nie do końca podoba się nowa funkcjonalność na iPhone’ach, która skutecznie może ograniczyć śledzenie. W związku z tym, aby przekonać jak największą liczbę użytkowników do akceptacji na wykorzystywanie swoich danych - po pierwszym uruchomieniu Instagrama oraz Facebooka pojawia się monit, który sugeruje, że zatwierdzenie zgody utrzyma aplikacje wolnymi od opłat.

Pierwszy raz o tym “nietypowym” komunikacie poinformował na Twitterze entuzjasta technologii - Ashkan Soltani.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.



“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A