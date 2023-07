Chromecast Google ponownie w okazyjnej cenie na Amazon

Google Chromecast 4, a więc jedna z najpopularniejszych i najlepszych przystawek na rynku smart TV, jest ponownie dostępna w obniżonej cenie na polskiej stronie Amazon.

Popularna przystawka ponownie w dobrej promocji

Wielokrotnie pisaliśmy o tym, jak przydatnym gadżetem potrafią być przystawki Smart TV. Te maleńkie urządzenia kosztują stosunkowo niewiele, a starszym odbiornikom telewizyjnym dają niemal nowe życie, a my możemy cieszyć się czarem telewizji smart bez konieczności wymiany telewizora. Google Chromecast 4.0 z Google TV to bez wątpienia jedno z najlepszych tego typu urządzeń na rynku - zarówno wersja 4K, jak i skromniejszy wariant Full HD.

Google Chromecast HD z Google TV za nieco ponad 150 złotych

Właśnie ta skromniejsza wersja Chromecasta pojawiła się dziś w promocyjnej cenie na polskiej stronie Amazon - za urządzenie przyjdzie nam zapłacić 153,37 zł, co oznacza zniżkę o ponad 20% w stosunku do zwyczajowej ceny rynkowej.

Czy warto? Jeśli szukacie sposobu na "usmartowienie" swojego telewizora, to zdecydowanie! Przystawka jest wygodna w użytkowaniu dzięki elastycznej konstrukcji, oferuje obraz Full HD i system Google TV z łatwym w obsłudze interfejsem, dającym dostęp do takich aplikacji jak chociażby YouTube, Netflix czy HBO Max, bez których wielu osobom trudno się dziś obyć. Pozwala też oczywiście na przesyłanie na ekran telewizora treści z naszego telefonu czy komputera. W komplecie otrzymujemy również pilot do zdalnego sterowania.

Źródło: inf. własna, Amazon

