CI Games znane przede wszystkim z serii Sniper Ghost Warrior tym razem zamierza zabrać się za nieco inne klimaty. Polacy przygotują grę z gatunku survival, chociaż nie zrobią tego sami.

CI Games przygotuje grę z gatunku survival

Oczywiście seria Sniper Ghost Warrior nie jest całym dorobkiem tego polskiego studia. Wielu graczy powinno kojarzyć także Lords of the Fallen, SAS: Secure Tomorrow czy Enemy Front. Nie można bowiem zaprzeczać, że nieprzypadkowo CI Games utożsamiane jest ze strzelankami i grami akcji. Dość dawno nie widzieliśmy czegoś innego, ale w najbliższej przyszłości się to zmieni.

W oficjalnym komunikacie poinformowano, iż zawarto umowę dotyczącą produkcji gry z gatunku survival. Będzie ona efektem współpracy Cl Games z Czechami z BatFields.

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 15 października 2021 pomiędzy Spółką a BatFields s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej („BatFields”) umowy dotyczącej produkcji gry z gatunku survival („Gra”, „Umowa”). Zgodnie z postanowieniami Umowy produkcja Gry zostanie wykonana przez BatFields przy współpracy ze Spółką oraz jej zespołem dedykowanym do pracy nad produkcją Gry, w skład którego wejdą osoby kluczowe, odpowiedzialne po stronie Spółki za współprodukcję Gry, w szczególności dyrektorzy kreatywni i artystyczni, dyrektor techniczny oraz liderzy projektów.

Survival od CI Games. Kto będzie mógł zagrać?

Nikt nie powinien być zaskoczony, że pierwsza wzmianka o całym projekcie nie przyniosła większej porcji szczegółów dotyczących tego, jakiej rozgrywki należy się spodziewać. Poza tym, że jej celem powinno być przetrwanie, jak na gatunek survival przystało.

Dwie istotne kwestie jednak zostały poruszone. Gra ma bazować na silniku Unreal Engine 5 i trafić na PC oraz konsole nowej generacji, a więc zapewne Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 5.

Źródło: Cl Games, foto: screen ze Sniper Ghost Warrior 3