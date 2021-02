Ostatnio sporo mówi się o tym, iż Netflix pokochał gry, bo lista powstających adaptacji faktycznie robi coraz większe wrażenie. Najświeższa zapowiedź też może w pewnym stopniu kojarzyć się z grami, ale zdecydowanie bardziej z filmami. Bo Terminator to właśnie dzięki nim, dzięki serii z Arnoldem Schwarzeneggerem zyskał niemałą popularność. Co więcej, Terminator 2: Dzień sądu to dla wielu arcydzieło, jeden z najlepszych filmów w historii, przynajmniej w swojej kategorii.

Netflix ma w katalogu dobre filmy science fiction, aczkolwiek w tym przypadku doczekamy się czegoś innego. Z pierwszych informacji wynika, że planowany jest serial animowany osadzony w uniwersum Terminatora.

The most terrifying killing machine in sci-fi history is back, just like it promised. Project Power’s Mattson Tomlin and legendary anime studio Production I.G are teaming up for an animated series set in the Terminator universe.