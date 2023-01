Citizen CZ Smart to smartwatch, który wykorzystuje technologie NASA, aby pomóc ci zrozumieć twój organizm. Został zaprezentowany podczas targów CES 2023.

Citizen CZ Smart przeprowadzi ci test dla astronautów

Citizen CZ Smart to prawdziwe cacko. Producent chwali się, że jego smartwatch wykorzystuje technologie NASA i IBM Watson, aby mierzyć twój poziom energii i zmęczenia, a także wzorce snu. Nie tylko określają one aktualny wynik energetyczny, ale też (ponoć całkiem skutecznie) potrafią prognozować, jak będzie to wyglądać w dalszej części dnia. A gdy potrzebne jest wzmocnienie, podpowiadają użytkownikowi, co robić, by zachował czujność.

Całość bazuje na PVT+, czyli psychomotorycznym teście czujności umysłowej, jakiemu astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są poddawani przez agencję NASA. Sieci neuronowe IBM Watson uczą się natomiast wzorców charakterystycznych dla konkretnego użytkownika. Dzięki temu im dłużej korzystasz z zegarka, tym bardziej precyzyjne otrzymujesz wyniki i wskazówki.

Co jeszcze ma do zaoferowania Citizen CZ Smart?

Wróćmy na ziemię i spójrzmy na podstawowe dane techniczne. Citizen CZ Smart będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 41 i 44 mm. W obu przypadkach jednak mamy do czynienia z dotykowym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,3 cala. Na pokładzie znajduje się również topowy procesor Snapdragon Wear 4100+, a towarzyszy mu 8 GB pamięci. Dopełnieniem całości są czujniki tętna i natlenienia krwi, jak również żyroskop, barometr i akcelerometr.

System Wear OS firmy Google zapewnia szeroką funkcjonalność smartwatcha. Oprócz podstawowych narzędzi otrzymujemy w zestawie także aplikacje Strava, Spotify i YouTube Music. Producent wspomina też o wbudowanym GPS-ie, łączności Bluetooth i Wi-Fi oraz module NFC do płatności zbliżeniowych. Jedynym istotnym minusem może być zaledwie 24-godzinny czas działania, ale za to ładowanie zająć ma niewiele ponad pół godziny.

Premiera Citizen CZ Smart jest blisko. A jaka będzie cena?

Premiera zegarka Citizen CZ Smart została zaplanowana na przełom zimy i wiosny. Ceny w Stanach Zjednoczonych będą rozpoczynać się od 350 dolarów, więc jeśli smartwatch trafi też do Polski, to najpewniej będzie kosztować między 1500 a 2000 złotych.

Źródło: Citizen, GSMArena, The Verge