W Civilization 6 stopniowo pojawia się nowa zawartość. W ramach Leader Pass, oprócz świeżych opcji dyplomacji, ekspansji i wojny, w ręce graczy trafiają też pakiety legendarnych przywódców. Kolejny z nich jest już dostępny.

Nowi dowódcy w Civilization 6

W Leader Pass, rozszerzeniu do Civilization 6, pojawiło się już kilku legendarnych przywódców. Od listopada gracze, którzy posiadają zestaw Anthology, mogą wcielić się w wybranych Wielkich Negocjatorów, wśród których znajdują się Abraham Lincoln, królowa Nzinga Shah, sułtan Saladin oraz Juliusz Cezar. Zgodnie z zapowiedziami, Leader Pass ma ukazywać się stopniowo, aż do marca 2023 roku. Docelowo do gry dodanych zostanie 18 nowych przywódców.

Oczekujących na kolejnych bohaterów graczy ucieszy wiadomość, iż pojawił się już kolejny dodatek do gry, czyli Pakiet Wielkich Dowódców. Znajdziemy w nim trzech historycznych przywódców. Są to:

Tokugawa z Japonii : historycznie genialny strateg i dowódca wojskowy, w grze otrzyma podstawową umiejętność Bakuhan, która choć daje kary za handel międzynarodowy, to zapewnia też premie do krajowych szlaków handlowych za każdą specjalizację obecną w miejscu docelowym.

: historycznie genialny strateg i dowódca wojskowy, w grze otrzyma podstawową umiejętność Bakuhan, która choć daje kary za handel międzynarodowy, to zapewnia też premie do krajowych szlaków handlowych za każdą specjalizację obecną w miejscu docelowym. Nader Shah z Persji : swoje życie rozpoczął jako niewolnik, by ostatecznie stać się najbogatszym człowiekiem na świecie i słynnym dowódcą wojskowym. Jego unikatowa umiejętność Sword of Persia ma zapewnić siłę bojową +5 podczas atakowania jednostek, które mają pełne zdrowie.

: swoje życie rozpoczął jako niewolnik, by ostatecznie stać się najbogatszym człowiekiem na świecie i słynnym dowódcą wojskowym. Jego unikatowa umiejętność Sword of Persia ma zapewnić siłę bojową +5 podczas atakowania jednostek, które mają pełne zdrowie. Sulejman Wspaniały z Imperium Osmańskiego: reformator wojskowy, poeta i mecenas sztuki. Jego specjalną umiejętnością jest The Magnificent, która zapewnia między innymi +15% do nauki i kultury w złotym wieku.

Pakiet Wielkich Dowódców - zwiastun

Źródło: youtube, civilization.com