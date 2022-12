Nie macie jeszcze w swojej bibliotece Assassin's Creed Valhalla? Możecie sprawdzić, czy warto tę produkcję kupić, a na upartego nawet ją ukończyć. Za darmo.

Darmowy weekend z Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft po raz kolejny przygotował tzw. darmowy weekend, tym razem właśnie z Assassin's Creed Valhalla w roli głównej. W ramach promocji można bez opłat sprawdzać najnowszą odsłonę tej popularnej serii. Postanowiono oddać dostęp do całej zawartości gry.

Darmowy weekend z Assassin's Creed Valhalla już się rozpoczął i potrwa do 19 grudnia. Można z niego skorzystać na konsolach Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, a także na komputerach z systemem Windows - za pośrednictwem Ubisoft Store, Epic Games Store lub Steam.

Co ważne, jeśli gra przypadnie komuś do gustu, to w przypadku zakupu można będzie zachować osiągnięte postępy.

Poleć Assassin's Creed Valhalla znajomemu i dobierz bonus

Jednocześnie warto wspomnieć o innej inicjatywie. Ta skierowana jest już do posiadających Assassin's Creed Valhalla. Wystartował program Polecania Znajomych, który pozwala zaprosić znajomych do napisania własnej wikińskiej sagi i zdobycia nagród za to. Warunek jest taki, że zaproszona osoba musi rozegrać co najmniej dwie godziny po uprzednim zaakceptowaniu zaproszenia.

Nagrody zależą od tego, ilu znajomych uda się zaprosić. Za jednego można odebrać skórkę Czarny Kruk, za trzech czeka skórka Wierzchowiec Duneyrra. Jeśli komuś uda się przekonać sześć osób, to do zgarnięcia są Miecz splotów i tarcza Uroborosa. Dla mających największą siłę perswazji i potrafiących zaprosić przynajmniej dziesięć osób przygotowano natomiast Zestaw wyposażenia Steampunk.

Źródło: Ubisoft