Za nami kolejny pokaz rozgrywki w Hogwarts Legacy. Podczas prawie 40-minutowego materiału twórcy skupili się na kilku ważnych elementach gry, w tym na eksploracji i walce. Zaprezentowano również Pokój Życzeń.

Hogwarts Legacy - nowy gameplay

Podczas ostatniego pokazu Hogwarts Legacy - Gameplay Showcase mogliśmy przekonać się między innymi, jak będzie wyglądać edytor postaci oraz czarodziejska walka. Prawie 50-minutowy materiał ujawnił również kilka zadań pobocznych i różnorodne postaci (w tym poltergeista Irytka). Wczorajsza prezentacja deweloperów ze studia Avalanche Software, przyniosła kolejne ciekawe informacje na temat nadchodzącego tytułu.

Twórcy skupili się między innymi na sposobach podróżowania. Jednym z nich będzie latanie na miotle - eksplorować na niej będzie można obrzeża Hogwartu oraz inne okoliczne obszary, w tym małe wioski zamieszkane przez czarodziejów oferujących różnorodne zadania poboczne. W trakcie gry możliwe będzie udoskonalanie swojego środka lokomocji podczas wizyty w Hogsmeade.

W trakcie pokazu zaprezentowano również Pokój Życzeń, doskonale znany fanom Harrego Pottera. Gracze będą mogli dowolnie zmieniać jego architekturę oraz wystrój, by dopasować przestrzeń (i umeblowanie) do swoich oczekiwań. Pokój zaoferuje mnóstwo opcji, w tym przechowywanie przydatnych rzeczy, ulepszanie przedmiotów (np. dodanie magii obronnej do swoich ubrań) i możliwość uczenia się nowych przepisów. Znalazła się w nim także zielona przestrzeń, przeznaczona do opieki nad magicznymi stworzeniami. Można je nazwać, karmić, bawić się z nimi, a także „wydobywać" z nich materiały, takie jak futro czy pióra, by ulepszać swój sprzęt. Magiczna przestrzeń pozwala też na wyczarowanie chatki, drzew, dyni i wielu innych.

Osoby, które zamówiły przedpremierowo Edycję Deluxe gry, otrzymają także dostęp do specjalnego Onyksowego Hipogryfa (ang. Onyx Hippogriff), który umożliwia latanie w zupełnie innym stylu oraz do Areny Czarnej Magii. Ma ona mroczną estetyką i pozwala na ćwiczenie Zaklęć Niewybaczalnych.

Kiedy premiera Hogwarts Legacy?

W tej kwestii niestety trochę się zmieniło - z pewnością wiadomość o opóźnieniu premiery Hogwarts Legacy nie wywołała entuzjazmu u graczy posiadających konsole poprzedniej generacji. Zgodnie z najnowszymi informacjami na PS4 oraz Xbox One gra zadebiutuje 4 kwietnia 2023 r. W przypadku pecetów i konsol PS5 oraz Xbox Series X/S data premiery się nie zmieniła - nadal będzie to 10 lutego 2023 r. Na Nintendo Switch z kolei gra pojawi się dopiero 25 lipca 2023 r.

