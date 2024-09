Co dalej z marką Google Pixel? Użytkownicy zaniepokojeni ostatnimi działaniami

… choć powodów do niepokoju raczej nie ma.

"Uwaga! W przyszłym tygodniu zamykamy ten kanał" - czytamy w poście, który pojawił się na oficjalnym profilu @GooglePixel na platformie X (dawny Twitter).

Część użytkowników przyjęła ten komunikat z niepokojem, bo przecież mówimy o firmie, która regularnie uśmierca swoje usługi, produkty i marki. Google+, Reader czy Stadia to dopiero początek listy, bo serwis Killed by Google naliczył - do czasu publikacji tego tekstu - aż 296 zamkniętych projektów.

Ale spokojnie - póki co nic nie wskazuje na to, by marka Pixel miała w przewidywalnej przyszłości podzielić ich los.

Google Pixel znika z X, ale to jedynie efekt społecznościowych porządków

Google ogłosił, że od teraz wszelkie ogłoszenia związane z marką Pixel publikowane będą na profilu @MadebyGoogle. Podobnie sprawa wygląda w przypadku marki Nest, której osobny profil na X także został zamknięty.

Ta konsolidacja profilów społecznościowych objęła również zupełnie inne działy. Przykładowo język projektowania interfejsów Material Design także ma swoje osobne konto na X, ale firma ogłosiła, że od października związane z nim doniesienia publikowane będą na większym profilu @GoogleDesign.

Wygląda więc na to, że dział odpowiedzialny za media społecznościowe uznał po prostu, że lepiej prowadzić kilka dużych kont zamiast rozbijać działalność na wiele mniejszych. Marka Google Pixel sama w sobie raczej nigdzie się nie wybiera.