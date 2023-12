Co nowego na Netflix? Premiery na koniec 2023 r.

Końcówka roku przyniosła sporo ciekawy nowości. Netflix przygotował co nieco zarówno dla miłośników seriali (np. polskie 1670), jak i filmów (na czele z pierwszą częścią Rebel Moon).

W przypadku usługi Netflix cena jest adekwatna do oferty. To prawda, że trzeba sporo zapłacić, ale też można liczyć na regularne aktualizacje katalogu filmów i seriali. Oto niektóre spośród najciekawszych tytułów, jakie uzupełniły bibliotekę serwisu w ostatnich tygodniach.

Zmasakrowani i polskie 1670. Najgorętsze serialowe premiery Netflix

Bez wątpienia jedną z najgorętszych nowości Netflix w ostatnich tygodniach był polski serial 1670. Osadzona w czasach szlacheckiej Rzeczypospolitej komedia zbiera bardzo dobre recenzje – zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Odgrywającego główną rolę Bartłomieja Topę można zobaczyć także w komediodramacie Powrót. To z kolei słodko-gorzka historia o zwykłym facecie, któremu dane było… zmartwychwstać.

Spośród polskich produkcji warto wspomnieć także o kryminalnym serialu Morderczynie z prawdziwymi historiami w tle. Całość bazuje na głośnej książce Katarzyny Bondy. W katalogu Netflix pojawił się również polsko-ukraiński dramat Erynie z Marcinem Dorocińskim w roli prześladowcy lwowskich kryminalistów.

Szwedzki kryminał Zupełnie normalna rodzina to kolejna produkcja, której warto dać szansę. To wciągająca historia skłaniająca do rozmyślań nad tym, czy aby na pewno dobrze znamy swoich bliskich. Sprawdź też belgijski dramat o dorastaniu zatytułowany Wysokie fale oraz amerykański komediodramat Zmasakrowani z poszukiwaniem bomby w tle.

Na miłośników azjatyckich produkcji czekają z kolei takie tytuły jak (komediodramat sci-fi) Romans z demonem, (dramat) Vivant oraz (dramat fantasy) Yu Yu Hakusho. Każdy z nich spotkał się z ciepłym przyjęciem.

Pozostałe nowe seriale fabularne:

Carol i koniec świata

Cindy la Regia: Szkolne lata

Co to będą za święta!

Fermat’s Cuisine

Jak kwiaty w piasku

Krwawe wybrzeże

Kto zastąpi szefa Chico?

Love Like a K-Drama

Moje życie z Walterami

My Daemon

Nadziani

Ninjago: Powstanie Smoków

Onmyoji

Potwór z Gyeongseongu

Rodzina na pokaz

Witamy w Samdal-ri

Filmowe nowości Netflix: Rebel Moon, Maestro i wiele innych tytułów

Zestawienie filmowych nowości wypada równie dobrze, a numerem jeden ostatnich tygodni bez cienia wątpliwości należy nazwać Rebel Moon – część 1: Dziecko ognia. Otwarcie nowego uniwersum Zacka Snydera zbiera wprawdzie mieszane opinie i pewnie nie stanie się czymś na miarę Gwiezdnych wojen. Niemniej bez wątpienia usłyszymy tę nazwę jeszcze wiele razy. A to początek…

Kolejną dużą premierą jest Maestro – muzyczna opowieść miłosna, napisana i wyreżyserowana przez Bradleya Coopera, wcielającego się także w rolę głównego bohatera – kompozytora Leonarda Bernsteina. Rzuć okiem na zwiastun, by przekonać się, czy to coś dla ciebie:

Co jeszcze pojawiło się ostatnio w usłudze Netflix? Ano między innymi superbohaterskie superprodukcje, takie jak Morbius (z Jaredem Leto), Black Adam (z „The Rockiem”) czy kierowane do młodszej widowni DC Liga Super-Pets. Na dzieci czekają także Uciekające kurczaki: Era nuggetsów. W temacie fantastyki nie sposób nie wspomnieć też o thrillerze Zostaw świat za sobą z Julią Roberts w zupełnie nowej roli…

Na poniższej liście, zawierającej pozostałe nowości filmowe, znajdziesz też sporo produkcji w tematyce świątecznej.

Pozostałe nowe filmy fabularne:

Christmas at the Drive-In

Ciężkie dni

Crawlspace

Doi Boy

Elena wie

Familia

Gry miłosne

I'm Glad It's Christmas

Krwawa łódź

Margaux

Ostatnie wezwanie do Stambułu

Pan Wilk i spółka: Bardzo złe święta

Pokolenie Ikea

Poskromienie złośnicy 2

Prawie jak żona

Przepis na romantyczne święta

Raport Pileckiego

Rodzinne zamiany

Świąteczny pensjonat

Święta jak z obrazka

Święta jak zwykle

Święta wśród winnic

The Archies

The Rope Curse 3

V for Vengeance

Zagubiona

Zakochani w zimie

Zołza

Życzymy wesołych świat

Nowe dokumenty Netflix – co warto obejrzeć?

Na koniec rzućmy jeszcze okiem na nowości non-fiction. Jedną z najciekawszych premier jest Fantastyczny Matt Parety – dokument o Macieju Parowskim, „ojcu chrzestnym” polskiej fantastyki. Z kolei złożony z sześciu odcinków serial II wojna światowa: Historie z frontu przedstawia tytułowy konflikt w nowej odsłonie (z narracją Johna Boyegi).

Pozostałe nowe filmy i seriale dokumentalne oraz programy reality:

Comedy Royale

Curry i cyjanek: Sprawa Jolly Joseph

Pod presją: Piłkarki USA przed mistrzostwami świata

Rozmowy z terrorystą: Twarzą w twarz z ETA

Zły chirurg: Pod ostrzem skalpela

Jaka jest według ciebie najlepsza premiera Netflix ostatnich tygodni?

Źródło: inf. własna