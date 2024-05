Więcej 5G w T-Mobile i Heyah. Dobre wieści dla użytkowników ofert na kartę

Korzystasz z oferty prepaid w T-Mobile lub Heyah? Operator ma ważny komunikat.

Na początku roku T-Mobile, podobnie jak inni operatorzy, uruchomił "prawdziwe" 5G w paśmie C, które pozwala uzyskanie lepszych parametrów. Firma nazwała swoją ulepszoną usługę 5G Bardziej, a użytkownicy ofert prepaid mogli dotychczas korzystać z niej w ramach ograniczonych testów. Te zostały właśnie rozszerzone i przedłużone.

5G Bardziej w T-Mobile i Heyah dla wszystkich ofert na kartę oraz mix

Testy 5G w paśmie C dla użytkowników prepaid miały trwać do końca kwietnia, ale operator informuje, że promocja została przedłużona do końca września.

To dobra wiadomość, bo przecież wielu użytkowników doceni atuty ulepszonej infrastruktury dopiero w okresie wiosennym i wakacyjnym. Zaletą 5G Bardziej są nie tylko wyższe prędkości, ale i możliwość obsłużenia większej liczby urządzeń w zatłoczonych miejscach. Podczas festiwali czy zwiedzania obleganych przez turystów miast będzie to nie do przecenienia.

T-Mobile informuje, że dostęp do 5G Bardziej został przyznany automatycznie wszystkim użytkownikom ofert T-Mobile na kartę i MIX oraz Heyah na kartę i Heyah MIX. Konieczne jest jedynie posiadanie telefonu obsługującego 5G.

5G Bardziej w T-Mobile - mapa zasięgu z maja 2024

Operator deklaruje, że szacowana maksymalna prędkość pobierania 5G w paśmie C to 1100 Mb/s przy braku dużego ruchu internetowego i 400 Mb/s przy wzmożonym ruchu internetowym.

Promocja T-Mobile i Heyah potrwa do końca września i na razie nie wiadomo, co dalej. Niewykluczone, że w przyszłości dostęp do infrastruktury 5G Bardziej będzie wymagał wykupienia droższej oferty.