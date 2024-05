Xbox wkrótce się zmieni. To będzie przydatna funkcja

Konsole do gier

Microsoft chce ulepszyć konsole Xbox. W tym celu rozpoczęto testowanie nowej funkcji. Teoretycznie chodzi wyłącznie o drobne usprawnienie, ale może kryć się za tym drugie dno.

W ostatnich tygodniach nie brakowało informacji o Xbox nowej generacji czy Xbox Handheld, w których trudno jest doszukać się konkretów. Zejdźmy więc na ziemię i popatrzmy, w jaki sposób aktualne konsole Xbox zostaną ulepszone.

Xbox: nadciąga nowa funkcja

Microsoft rozpoczyna testowanie nowej funkcji Xbox. Chodzi o możliwość zapamiętywania przez urządzenia wielu sieci Wi-Fi.

“Jeśli kiedykolwiek połączysz swoją konsolę Xbox z więcej niż jedną siecią bezprzewodową, mamy dobrą wiadomość! Ustawienia sieciowe pozwolą teraz użytkownikom zapamiętać do 10 sieci bezprzewodowych chronionych hasłem. Aby rozpocząć, wybierz Ustawienia > Ogólne > Ustawienia sieciowe > Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi .” - czytamy w komunikacie Xbox.

Funkcja ta nie jest aktualnie dostępna dla wszystkich użytkowników. Podobnie jak Sony, które najpierw przeprowadza testy aktualizacji PS5 w hermetycznym środowisku, tak Microsoft najpierw udostępnia nowe rozwiązania zamkniętej grupie testerów, zanim trafią do wszystkich użytkowników.

O co tyle hałasu?

Jest to drobna rzecz, a cieszy. Czy jest w tym jakieś drugie dno? The Verge zauważa, że takie rozwiązanie “z pewnością byłoby przydatne w przypadku urządzenia przenośnego Xbox”. A stąd już o krok od Xbox Handheld - mowa o sprzęcie, który oficjalnie nie istnieje, lecz od czasu do czasu pojawia się w branżowych plotkach.

Źródło: Xbox, The Verge