Następnym razem pomyśl o tym przed majówką. Ten gadżet to złoto

Słońce świeci, grill rozpalony, kiełbasa już skwierczy i muzyka gra. Czego chcieć więcej? Zapewne tego, aby w trakcie naszej nieobecności dom nie padł łupem złodzieja. Ten jeden mały gadżet nie jest gwarantem bezpieczeństwa, ale może skutecznie podnieść jego poziom.

Jak zabezpieczyć swoje mieszkanie podczas naszej nieobecności? Majówka jest raz w roku i aż żal nie skorzystać z tej okazji. Technologia to bardzo dobry trop, skupmy się więc na idei inteligentnego domu i tego, co tak właściwie zawiera smart home.

Mały gadżet, a cieszy

Fajnie by było po powrocie do domu zastać dom w mniej więcej takim samym stanie, w jakim go zostawiliśmy. Dokładnie - złodzieje nie próżnują i tylko czekają na taką okazję. I owszem, jedną z cech smart home są inteligentne kamery do monitoringu, ale jest coś jeszcze, a mianowicie inteligentne gniazdka.

Co daje nam inteligentne gniazdko? Ta mała rzecz, którą można kupić dosłownie za “kilka dyszek”, potrafi podnieść komfort życia, i przyczynić się do oszczędności dzięki zdalnemu włączaniu i wyłączaniu urządzeń podłączonych do nich. I tu przechodzimy do majówki, grilla, karkóweczki, urlopu i tak dalej.

Magia: niby nie ma nas w domu, ale "jesteśmy"

Inteligentne gniazdo pozwoli nam symulować aktywność domowników w trakcie naszej nieobecności. Istnieje więc szansa, że odstraszymy potencjalnego złodzieja. Jeśli ktoś wyznaje zasadę, że geniusz tkwi w prostocie, to może warto wyposażyć się w ten niepozorny gadżet.

Pamiętajmy jednak, że na zdeterminowanego i wprawionego w swoim fachu złodzieja takie narzędzie może nie zrobić większego wrażenia. Słowem: nie jest to gwarant bezpieczeństwa, a jedynie jedna z wielu metod podniesienia go.

Źródło: informacja własna