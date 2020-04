Windows 10 jest „żyjącym” systemem, który nieustannie jest rozwijany i modyfikowany. Za wszystkimi tymi zmianami i nowinkami trudno jest nadążyć, nawet jeśli regularnie czyta się newsy na benchmarku. Microsoft zauważył ten problem i postanowił go rozwiązać.

Praktycznie nie ma miesiąca, by Windows 10 nie został wzbogacony o jakąś nową funkcję lub narzędzie usprawniające pracę albo też by choćby nie doczekał się jakichś zmian estetycznych. Nie śledząc tego, może nas wiele ominąć, a Microsoft wychodzi z założenia, że każdy powinien czerpać jak najwięcej z nieustannie rozwijanego systemu. Dlatego też w Ustawieniach pojawi się sekcja „Co nowego”.

Co nowego w Windows 10? Odpowiedź znajdziesz w Ustawieniach

Sekcję „Co nowego” na liście kategorii w sekcji „Aktualizacja i zabezpieczenia” odkrył użytkownik Albacore, o czym poinformował serwis MSPowerUser. Pojawiła się ona w nowej kompilacji testowej 19603, przygotowującej do pierwszej z dwóch dużych aktualizacji w tym roku – Windows 10 (2004). Jak widzicie na screenach, jest to lista najnowszych funkcji w systemie – poszczególne pozycje można kliknąć, aby dowiedzieć się więcej, dokonać oceny, a także od razu ją aktywować.

Microsoft już teraz pozwala na przeglądanie najnowszych funkcji w systemie, ale wymaga to skorzystania z dodatkowej aplikacji o nazwie Wskazówki, a w niej przejście do sekcji „co nowego”. Przeniesienie, zintegrowanie z Ustawieniami i uporządkowanie nowości w sposób, jaki widzicie na screenach, wydaje się jednak znacznie lepszym rozwiązaniem. Na pewno wygodniejszym i bardziej przejrzystym. Zamierzacie z niego korzystać, jeśli faktycznie trafi do publicznego wydania?

Źródło: MSPowerUser, informacja własna

