To miała być jedna z najgorętszych premier końcówki tego roku. Niestety nie będzie. System Windows 10X zadebiutuje później niż planowano, podobnie jak dwuekranowy laptop Microsoft Surface Neo.

To się nie uda. Premiera Windows 10X nie odbędzie się w 2020 roku

Wbrew temu, co wcześniej zapowiadano, dostosowany do dwuekranowych urządzeń i przynoszący przyjemny powiew świeżości system Windows 10X nie będzie miał swojej premiery w tym roku. Wygląda na to, że sytuacja panująca na świecie pokrzyżowała również plany Microsoftu i sprawiła, że gigant z Redmond musi opóźnić tę rewolucję, jak podają serwisy CNBC i ZDNet.

Eksperci z serwisu CNBC sugerują ponadto, że system Windows 10X może ostatecznie nie być zarezerwowany wyłącznie dla laptopów dwuekranowych. Zamiast tego może stać się kolejnym etapem rozwoju „Dziesiątki” i poprawić efektywność pracy także na tych bardziej klasycznych urządzeniach. Tak czy inaczej poczekamy na niego trochę dłużej.

Microsoft Surface Neo dopiero w 2021 roku, Surface Duo bez zmian

W związku z tym we wcześniej wyznaczonym terminie – „końcówka 2020 roku” – na rynek nie trafi też Microsoft Surface Neo – pierwszy sprzęt z nowej kategorii dwuekranowych laptopów, który ma być zarazem pierwszym urządzeniem wykorzystującym system Windows 10X. Nie ostatnim jednak, bo swoje modele przygotowują również firmy Lenovo, HP, Dell czy ASUS.

Microsoft nie planuje natomiast opóźniać premiery innego swojego „dwuekranowca”, mianowicie pierwszego smartfona z rodziny Surface: Duo. Świetnie zapowiadające się urządzenie, które wykorzysta system Android, niezmiennie trafić ma do sprzedaży w październiku bieżącego roku.

Źródło: Digital Trends, CNBC, ZDNet

