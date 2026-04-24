Xbox się zmieni. Gracze są sfrustrowani, nadchodzi nowy plan
Xbox szykuje jedną z największych zmian w swojej historii. Wewnętrzny list ujawnia problemy, o których gracze mówią od lat – i plan, który może całkowicie zmienić to, czym w ogóle jest Xbox.
Rzadko zdarza się, żeby gigant pokroju Microsoftu mówił wprost: mamy problem. Jeszcze rzadziej – żeby robił to w kontekście milionów graczy. A jednak. W wewnętrznym liście do zespołu Xbox, podpisanym przez Matta Booty’ego, szefa Xbox Game Studios, oraz Ashę Sharmę, wiceprezes wykonawczą i jedną z kluczowych osób odpowiedzialnych za rozwój biznesu Xbox, padają słowa, które trudno zignorować: gracze są sfrustrowani.
I nie chodzi o jedną rzecz. Chodzi o wszystko naraz.
Gracze mają dość – Xbox to widzi
Z perspektywy gracza lista problemów brzmi znajomo. Nowe funkcje na konsoli pojawiają się zbyt rzadko. Interfejs i wyszukiwanie nadal potrafią irytować. Ceny rosną, a granie przestaje być tak dostępne jak kiedyś. Do tego dochodzi chaos – funkcje są rozbite na osobne elementy: social działa osobno, odkrywanie nowych gier osobno, a personalizacja jeszcze w innym miejscu. To nie jest drobna rysa. To sygnał, że coś w ekosystemie przestało działać jak powinno.
Co ciekawe, Xbox nie próbuje tego pudrować. Zamiast tego stawia diagnozę: model, który działał przez ostatnie 20 lat, przestaje wystarczać.
Xbox przestaje być tylko konsolą
Największa zmiana nie dotyczy pojedynczych funkcji czy aktualizacji. Chodzi o coś znacznie głębszego – o to, czym Xbox w ogóle ma być.
Nowy kierunek jest jasny: Xbox ma przestać być konkretnym urządzeniem, a stać się platformą. Konsola nigdzie nie znika, ale przestaje być centrum całego ekosystemu. Na równi z nią – a momentami nawet ważniejsze – stają się PC, granie mobilne i chmura.
W praktyce oznacza to jedno: granie ma być dostępne wszędzie. Niezależnie od tego, czy gracz siedzi przed telewizorem, korzysta z laptopa, czy sięga po telefon. Sprzęt przestaje mieć kluczowe znaczenie – liczy się dostęp. Xbox coraz bardziej przypomina usługę, która towarzyszy graczowi, zamiast stać w jednym miejscu pod telewizorem. Tłumaczy to też plany dotyczące nowego Xboxa (Project Helix), który ma uruchamiać gry z komputerów PC.
Jeszcze ciekawsza jest jednak zmiana, która kryje się pod tym wszystkim. Xbox przestaje być produktem, a zaczyna być przestrzenią. Miejscem, w którym nie tylko się gra, ale też spotyka innych, odkrywa nowe rzeczy i spędza czas. To ambicja znacznie większa niż kolejna generacja konsol. To próba zbudowania globalnej platformy dla setek milionów graczy – takiej, do której logujesz się codziennie, niezależnie od tego, gdzie jesteś i na czym grasz.
Nowy cel: nie sprzedawać, tylko zatrzymać
Jedno zdanie z listu mówi bardzo dużo o tej zmianie: nową “gwiazdą polarną” Xboxa są codzienni aktywni gracze. Nie sprzedaż konsol. Nie liczba premier. Tylko to, ile osób faktycznie wraca każdego dnia. To podejście znane raczej z gier-usług i platform społecznościowych niż z tradycyjnego rynku AAA. Pokazuje też, jak bardzo granie zaczyna przypominać inne formy cyfrowej rozrywki.
W liście pojawia się też coś, co jeszcze kilka lat temu brzmiałoby jak herezja: największe hity nie zawsze powstają w wielkich studiach. Coraz częściej sukces odnoszą małe zespoły, a nawet pojedynczy twórcy. Platformy takie jak Roblox tworzą doświadczenia, które konkurują skalą z największymi markami.
To ogromne wyzwanie dla klasycznego modelu AAA, gdzie produkcja trwa latami i kosztuje setki milionów. Xbox nie tylko to zauważa – chce się na to otworzyć. Więcej narzędzi dla twórców, więcej miejsca dla mniejszych projektów, więcej eksperymentów.
Game Pass i granie jako usługa
Nie da się mówić o przyszłości Xboxa bez Xbox Game Pass. Usługa ma zostać wzmocniona i lepiej zdefiniowana, ale jedno jest jasne: to fundament całego ekosystemu. Granie ma przypominać subskrypcję – dostęp zamiast posiadania, biblioteka zamiast pojedynczych zakupów, ciągłe aktualizacje zamiast zamkniętych premier.
Problem? Gracze zaczynają liczyć koszty. I Xbox dobrze wie, że musi znaleźć balans między wartością a ceną. Całe szczęście Microsoft dostrzega problem i niedawno obniżył ceny abonamentów Xbox Game Pass.
Rewolucja czy konieczność?
Na koniec zostaje pytanie: czy to odważna wizja przyszłości, czy raczej reakcja na rosnącą presję? Xbox sam określa się mianem “challengera” – czyli gracza, który nie jest liderem i musi walczyć o swoją pozycję. Trudno się z tym nie zgodzić. Rynek się zmienia, konkurencja – w tym choćby PlayStation – nie zwalnia, a oczekiwania graczy rosną szybciej niż kiedykolwiek.
od Xbox oczekiwałem, że będzie chociażby dualboot abym mógł to odpalić jako windows. ewentualnie jeśli by trzeba było, to instalacja inicjowana z systemu xbox, i dalej niech to leci już w windows na dołączonym dysku, nawet na usb.
ale nie. drm, drm i jeszcze raz drm. trzęsą gaciami, aby przypadkiem nikt tego nie złamał. i tak łamią.
druga kwestia, abonament typu game pass. mnie to w ogóle nie interesuje. nie będę placił pełnej stawki, mając do dyspozycji jedynie 2h tygodniowo na tego typu rozrywkę. ale prepaid? o nie nie! za dużo graczy odejdzie. problem w tym, że mało graczy przychodzi, np. ja.
niestety identyczny problem jest w VOD. nie ma prepaid, abym płacił za to, co obejrzę, tak jak kiedyś wypożyczało się kasety.
Jestem Wacław Bomba światowej sławy ekspert w dziedzinie rynku KRYPTOWALUT!!!!!!!
Ziomale mam ZAPODAJE WAM LINKACZA do aplikacza CRYPTO COM!!!
Już mowie wam co musicie zrobić!! Otóż ziomaleczki klikacie w tego linkacza, zostaniecie przekierowni do CRYPTO COM l, rejestrujexie się, przechodizxie proces KYC i rejestrujexie wąssza kartę kredytowa i już ziomaleczki możecie kupować kryptowaluteczki!!’
Ziomale jestem ekspertem ukonczylen uniwersytet imienia Oxforda w Los Angeles na wydziale światowej finansjery!!! U nas w USA mowi się Koledż!!! Doskonale władam językiem ANGIELSKIM a tu maxie dowód !!!!
MY NAMES IS WACŁAW NICE TU MIT JU ZIOMAL!!!!! Także widzicie jak napierdalam po angielsku-!!!! Inglisz KURWA!!!
Ukończyłem drugiego Koledża na Kembridżu na wydziale filologii angielskiej!!!!
Także widzita OPIERDOLIŁEM dwa UNIWERKI NA RAZ!!!!
Także ziomale NIE MA SIĘ CO W TAŃCU PIERDOLIC OD TEGO ORKIESTRA ROBI PRZERWY rylko klikać klikać j jeszcze raz klikać w linkacza do CRYPTO COM.
Można zarobic miliony dolareczkow amerykanskich!!!
Właśnie wyszedłem z Bialefo Domu gdize spotkałem zks prezydentem USA Donaldem Trampem!!! Jutro lecę do Wieliej Brytani gdzie spodkam się premierem tego kraju inu uwaga będę CHONOROWYM GOSXIEM NA UDOCZYSTEJ KOLAXJO Z KRÓLOWA ELŻBIETA 2 i KSIĘCIEM KAROLEM!!!
Pojutrze lecę do Brukseli gdize spotkam sis Urszula Vod Derk Lajen!!!
Także widzicie jakie. Mam ZNAJOMOSCI!!!!!
JARAJ, BAKAJ, PAL BLANTA, DŻOJNTA, ĆPAJ, BIER MARYCHĘ, KOKAINĘ, DAWAJ W ŻYŁĘ, BIEER DOPALACZE I MNIEJ WYJEBANE NA ZWYKŁA ROBOTĘ!!!! Powtarzam WY-JE-BA-NE!!! Tak Kurwa!!!!
Klikaj w linkacza teraz w rym momencie bo jie ma czasu i zacznij trzepać kasiure na KRYPTOWALUTACH!!! Oto linkacz!!!! KLIKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ!!!!!
https://crypto.com/app/jjey2xxs9c