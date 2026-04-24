  • benchmark.pl
  • Gry
  Xbox się zmieni. Gracze są sfrustrowani, nadchodzi nowy plan
Gry

Xbox się zmieni. Gracze są sfrustrowani, nadchodzi nowy plan

przeczytasz w 3 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Xbox szykuje jedną z największych zmian w swojej historii. Wewnętrzny list ujawnia problemy, o których gracze mówią od lat – i plan, który może całkowicie zmienić to, czym w ogóle jest Xbox.

Rzadko zdarza się, żeby gigant pokroju Microsoftu mówił wprost: mamy problem. Jeszcze rzadziej – żeby robił to w kontekście milionów graczy. A jednak. W wewnętrznym liście do zespołu Xbox, podpisanym przez Matta Booty’ego, szefa Xbox Game Studios, oraz Ashę Sharmę, wiceprezes wykonawczą i jedną z kluczowych osób odpowiedzialnych za rozwój biznesu Xbox, padają słowa, które trudno zignorować: gracze są sfrustrowani.

I nie chodzi o jedną rzecz. Chodzi o wszystko naraz.

Gracze mają dość – Xbox to widzi

Z perspektywy gracza lista problemów brzmi znajomo. Nowe funkcje na konsoli pojawiają się zbyt rzadko. Interfejs i wyszukiwanie nadal potrafią irytować. Ceny rosną, a granie przestaje być tak dostępne jak kiedyś. Do tego dochodzi chaos – funkcje są rozbite na osobne elementy: social działa osobno, odkrywanie nowych gier osobno, a personalizacja jeszcze w innym miejscu. To nie jest drobna rysa. To sygnał, że coś w ekosystemie przestało działać jak powinno. 

Co ciekawe, Xbox nie próbuje tego pudrować. Zamiast tego stawia diagnozę: model, który działał przez ostatnie 20 lat, przestaje wystarczać.

Xbox przestaje być tylko konsolą 

Największa zmiana nie dotyczy pojedynczych funkcji czy aktualizacji. Chodzi o coś znacznie głębszego – o to, czym Xbox w ogóle ma być. 

Nowy kierunek jest jasny: Xbox ma przestać być konkretnym urządzeniem, a stać się platformą. Konsola nigdzie nie znika, ale przestaje być centrum całego ekosystemu. Na równi z nią – a momentami nawet ważniejsze – stają się PC, granie mobilne i chmura. 

W praktyce oznacza to jedno: granie ma być dostępne wszędzie. Niezależnie od tego, czy gracz siedzi przed telewizorem, korzysta z laptopa, czy sięga po telefon. Sprzęt przestaje mieć kluczowe znaczenie – liczy się dostęp. Xbox coraz bardziej przypomina usługę, która towarzyszy graczowi, zamiast stać w jednym miejscu pod telewizorem. Tłumaczy to też plany dotyczące nowego Xboxa (Project Helix), który ma uruchamiać gry z komputerów PC.

Jeszcze ciekawsza jest jednak zmiana, która kryje się pod tym wszystkim. Xbox przestaje być produktem, a zaczyna być przestrzenią. Miejscem, w którym nie tylko się gra, ale też spotyka innych, odkrywa nowe rzeczy i spędza czas. To ambicja znacznie większa niż kolejna generacja konsol. To próba zbudowania globalnej platformy dla setek milionów graczy – takiej, do której logujesz się codziennie, niezależnie od tego, gdzie jesteś i na czym grasz. 

Nowy cel: nie sprzedawać, tylko zatrzymać 

Jedno zdanie z listu mówi bardzo dużo o tej zmianie: nową “gwiazdą polarną” Xboxa są codzienni aktywni gracze. Nie sprzedaż konsol. Nie liczba premier. Tylko to, ile osób faktycznie wraca każdego dnia. To podejście znane raczej z gier-usług i platform społecznościowych niż z tradycyjnego rynku AAA. Pokazuje też, jak bardzo granie zaczyna przypominać inne formy cyfrowej rozrywki. 

W liście pojawia się też coś, co jeszcze kilka lat temu brzmiałoby jak herezja: największe hity nie zawsze powstają w wielkich studiach. Coraz częściej sukces odnoszą małe zespoły, a nawet pojedynczy twórcy. Platformy takie jak Roblox tworzą doświadczenia, które konkurują skalą z największymi markami. 

To ogromne wyzwanie dla klasycznego modelu AAA, gdzie produkcja trwa latami i kosztuje setki milionów. Xbox nie tylko to zauważa – chce się na to otworzyć. Więcej narzędzi dla twórców, więcej miejsca dla mniejszych projektów, więcej eksperymentów.

Xbox Game Pass

Game Pass i granie jako usługa 

Nie da się mówić o przyszłości Xboxa bez Xbox Game Pass. Usługa ma zostać wzmocniona i lepiej zdefiniowana, ale jedno jest jasne: to fundament całego ekosystemu. Granie ma przypominać subskrypcję – dostęp zamiast posiadania, biblioteka zamiast pojedynczych zakupów, ciągłe aktualizacje zamiast zamkniętych premier. 

Problem? Gracze zaczynają liczyć koszty. I Xbox dobrze wie, że musi znaleźć balans między wartością a ceną. Całe szczęście Microsoft dostrzega problem i niedawno obniżył ceny abonamentów Xbox Game Pass.

Rewolucja czy konieczność? 

Na koniec zostaje pytanie: czy to odważna wizja przyszłości, czy raczej reakcja na rosnącą presję? Xbox sam określa się mianem “challengera” – czyli gracza, który nie jest liderem i musi walczyć o swoją pozycję. Trudno się z tym nie zgodzić. Rynek się zmienia, konkurencja – w tym choćby PlayStation – nie zwalnia, a oczekiwania graczy rosną szybciej niż kiedykolwiek.

Komentarze

2
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    GejzerJara
    0
    Ja czekam na kostkę od Valve. Pierwsza powszechnie dostępna konsola, z otwartym sprzętem. I to takim, że mogę sobie na tym zainstalować linuxa (steamos jest i tak na linux oparty), albo nawet windowsa.

    od Xbox oczekiwałem, że będzie chociażby dualboot abym mógł to odpalić jako windows. ewentualnie jeśli by trzeba było, to instalacja inicjowana z systemu xbox, i dalej niech to leci już w windows na dołączonym dysku, nawet na usb.

    ale nie. drm, drm i jeszcze raz drm. trzęsą gaciami, aby przypadkiem nikt tego nie złamał. i tak łamią.

    druga kwestia, abonament typu game pass. mnie to w ogóle nie interesuje. nie będę placił pełnej stawki, mając do dyspozycji jedynie 2h tygodniowo na tego typu rozrywkę. ale prepaid? o nie nie! za dużo graczy odejdzie. problem w tym, że mało graczy przychodzi, np. ja.

    niestety identyczny problem jest w VOD. nie ma prepaid, abym płacił za to, co obejrzę, tak jak kiedyś wypożyczało się kasety.
      Witaj!

      Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
      Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

      Połącz konto już teraz.

      Zaloguj przez 1Login