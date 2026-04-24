Xbox się zmieni. Gracze są sfrustrowani, nadchodzi nowy plan

Xbox szykuje jedną z największych zmian w swojej historii. Wewnętrzny list ujawnia problemy, o których gracze mówią od lat – i plan, który może całkowicie zmienić to, czym w ogóle jest Xbox.

Rzadko zdarza się, żeby gigant pokroju Microsoftu mówił wprost: mamy problem. Jeszcze rzadziej – żeby robił to w kontekście milionów graczy. A jednak. W wewnętrznym liście do zespołu Xbox, podpisanym przez Matta Booty’ego, szefa Xbox Game Studios, oraz Ashę Sharmę, wiceprezes wykonawczą i jedną z kluczowych osób odpowiedzialnych za rozwój biznesu Xbox, padają słowa, które trudno zignorować: gracze są sfrustrowani.

I nie chodzi o jedną rzecz. Chodzi o wszystko naraz.

Gracze mają dość – Xbox to widzi

Z perspektywy gracza lista problemów brzmi znajomo. Nowe funkcje na konsoli pojawiają się zbyt rzadko. Interfejs i wyszukiwanie nadal potrafią irytować. Ceny rosną, a granie przestaje być tak dostępne jak kiedyś. Do tego dochodzi chaos – funkcje są rozbite na osobne elementy: social działa osobno, odkrywanie nowych gier osobno, a personalizacja jeszcze w innym miejscu. To nie jest drobna rysa. To sygnał, że coś w ekosystemie przestało działać jak powinno.

Co ciekawe, Xbox nie próbuje tego pudrować. Zamiast tego stawia diagnozę: model, który działał przez ostatnie 20 lat, przestaje wystarczać.

Xbox przestaje być tylko konsolą

Największa zmiana nie dotyczy pojedynczych funkcji czy aktualizacji. Chodzi o coś znacznie głębszego – o to, czym Xbox w ogóle ma być.

Nowy kierunek jest jasny: Xbox ma przestać być konkretnym urządzeniem, a stać się platformą. Konsola nigdzie nie znika, ale przestaje być centrum całego ekosystemu. Na równi z nią – a momentami nawet ważniejsze – stają się PC, granie mobilne i chmura.

W praktyce oznacza to jedno: granie ma być dostępne wszędzie. Niezależnie od tego, czy gracz siedzi przed telewizorem, korzysta z laptopa, czy sięga po telefon. Sprzęt przestaje mieć kluczowe znaczenie – liczy się dostęp. Xbox coraz bardziej przypomina usługę, która towarzyszy graczowi, zamiast stać w jednym miejscu pod telewizorem. Tłumaczy to też plany dotyczące nowego Xboxa (Project Helix), który ma uruchamiać gry z komputerów PC.

Jeszcze ciekawsza jest jednak zmiana, która kryje się pod tym wszystkim. Xbox przestaje być produktem, a zaczyna być przestrzenią. Miejscem, w którym nie tylko się gra, ale też spotyka innych, odkrywa nowe rzeczy i spędza czas. To ambicja znacznie większa niż kolejna generacja konsol. To próba zbudowania globalnej platformy dla setek milionów graczy – takiej, do której logujesz się codziennie, niezależnie od tego, gdzie jesteś i na czym grasz.

Nowy cel: nie sprzedawać, tylko zatrzymać

Jedno zdanie z listu mówi bardzo dużo o tej zmianie: nową “gwiazdą polarną” Xboxa są codzienni aktywni gracze. Nie sprzedaż konsol. Nie liczba premier. Tylko to, ile osób faktycznie wraca każdego dnia. To podejście znane raczej z gier-usług i platform społecznościowych niż z tradycyjnego rynku AAA. Pokazuje też, jak bardzo granie zaczyna przypominać inne formy cyfrowej rozrywki.

W liście pojawia się też coś, co jeszcze kilka lat temu brzmiałoby jak herezja: największe hity nie zawsze powstają w wielkich studiach. Coraz częściej sukces odnoszą małe zespoły, a nawet pojedynczy twórcy. Platformy takie jak Roblox tworzą doświadczenia, które konkurują skalą z największymi markami.

To ogromne wyzwanie dla klasycznego modelu AAA, gdzie produkcja trwa latami i kosztuje setki milionów. Xbox nie tylko to zauważa – chce się na to otworzyć. Więcej narzędzi dla twórców, więcej miejsca dla mniejszych projektów, więcej eksperymentów.

Game Pass i granie jako usługa

Nie da się mówić o przyszłości Xboxa bez Xbox Game Pass. Usługa ma zostać wzmocniona i lepiej zdefiniowana, ale jedno jest jasne: to fundament całego ekosystemu. Granie ma przypominać subskrypcję – dostęp zamiast posiadania, biblioteka zamiast pojedynczych zakupów, ciągłe aktualizacje zamiast zamkniętych premier.

Problem? Gracze zaczynają liczyć koszty. I Xbox dobrze wie, że musi znaleźć balans między wartością a ceną. Całe szczęście Microsoft dostrzega problem i niedawno obniżył ceny abonamentów Xbox Game Pass.

Rewolucja czy konieczność?

Na koniec zostaje pytanie: czy to odważna wizja przyszłości, czy raczej reakcja na rosnącą presję? Xbox sam określa się mianem “challengera” – czyli gracza, który nie jest liderem i musi walczyć o swoją pozycję. Trudno się z tym nie zgodzić. Rynek się zmienia, konkurencja – w tym choćby PlayStation – nie zwalnia, a oczekiwania graczy rosną szybciej niż kiedykolwiek.