Ceny SSD idą w górę. Samsung i Kingston zapowiadają podwyżki

Ceny podzespołów komputerowych rzadko stoją w miejscu, ale tym razem sygnały z rynku są wyjątkowo wyraźne. Najwięksi producenci pamięci flash przygotowują korekty, które mogą szybko przełożyć się na ceny dysków SSD.

Na rynku nośników danych szykuje się kolejna fala podwyżek. Jak informuje serwis ITHome, dwaj giganci branży – Samsung Electronics oraz Kingston Technology – poinformowali swoich partnerów handlowych o znaczącym wzroście cen dysków SSD.

Skala zmian nie jest symboliczna. Mowa o podwyżkach sięgających co najmniej 10 procent, co w świecie komponentów komputerowych stanowi bardzo wyraźny ruch cenowy i zwykle szybko odbija się na końcowych stawkach w sklepach.

Najpierw hurt, później sklepy

Na razie podwyżki dotyczą przede wszystkim kanałów dystrybucyjnych. Producenci przekazali nowe cenniki partnerom i dystrybutorom, co oznacza, że aktualnie “na papierze” drożeje hurtowy poziom zakupu.

W praktyce jednak to dopiero początek. Gdy wyższe koszty zaczną krążyć w łańcuchu dostaw, sklepy detaliczne będą musiały je uwzględnić w swoich ofertach. Ostatecznie to właśnie konsumenci najczęściej odczuwają takie zmiany najmocniej – w cenach laptopów, komputerów i samodzielnie kupowanych dysków SSD.

Liderzy rynku wyznaczają trend

Znaczenie tej decyzji jest większe niż mogłoby się wydawać. Samsung i Kingston to jedni z kluczowych graczy w segmencie pamięci NAND i modułów SSD. Ich działania często wyznaczają kierunek całej branży. Jak zauważa ITHome, ruch tych dwóch firm może wpłynąć także na pozostałych producentów, którzy nie będą mieli interesu w utrzymywaniu niższych cen. W efekcie cały rynek może wejść w nową fazę wyższych stawek.



Ceny dysków SSD już od kilku miesięcy idą w górę (źródło: Ceneo)

Jeśli trend się utrzyma, SSD mogą w najbliższych tygodniach i miesiącach stopniowo drożeć w sklepach. Nie będzie to raczej gwałtowny skok z dnia na dzień, lecz raczej systematyczne "podciąganie” cen w górę. Warto też dodać, że nie byłby to pierwszy taki ruch – ceny w ostatnich miesiącach już stopniowo rosły, a obecne podwyżki mogą ten trend jedynie wyraźnie przyspieszyć.