Co to jest Discord? To bezpłatna aplikacja głosowa dla graczy, której popularność znacznie wykroczyła poza społeczność docelową. Komunikator opiera się na serwerach z kanałami o tematyce, którą określają użytkownicy.

Discord to aplikacja do komunikacji, która powstała dla graczy w celu ułatwienia organizacji wspólnych rozgrywek oraz utrzymywania stałego kontaktu wśród tej społeczności. Aplikacja umożliwia wysyłanie wiadomości głosowych, wideo oraz tekstowych.

Największym atutem Discorda są otwarte kanały głosowe, do których można w prosty sposób dołączyć bez wykonywania połączenia.

Kanały tematyczne na Discord zrzeszające społczeczności

Idea aplikacji Discord opiera się na tworzeniu na serwerach kanałów, które dotyczyć mogą każdego rodzaju tematów. Pozwala to zachować porządek i łatwość komunikacji zrzeszając zainteresowaną daną tematyką społeczność. Przykładowo użytkownik może należeć do kanału o tematyce związanej z polityką, ulubioną grą lub miejsca, w którym wyłącznie wysyła się memy.

Czat Discord z emotji, Gif-ami oraz reakcjami

W aplikacji nie brakuje również wszelkiego rodzaju form graficznych znanych z takich komunikatorów jak Messenger. Możemy zatem podczas wysyłania wiadomości tekstowych używać emotikon, przesyłać grafiki, GIF-y, oznaczać w wypowiedzi innych użytkowników oraz reagować na wysyłane wiadomości. Wszystkie te elementy nie tylko ułatwiają i przyśpieszają komunikację, ale rownież często chronią nas przed błędną interpretacją treści przez odbiorcę.

Największa zaleta Discorda - darmowe rozmowy głosowe bez zakłóceń

Podczas rozmów głosowych aplikacja Discord wykorzystuje technologię Voice over Internet Protocol, która za pomocą protokołu IP przesyła dźwięk wyłącznie wtedy, gdy rozmówca się wypowiada.

Wykluczone zostaje połączenie ciągłe, co oznacza, że gdy rozmówcy milczą, dane nie są przesyłane.

Funkcje w Discord dla graczy

Discord zyskał zaufanie graczy ze względu na niezawodną płynność działania podczas rozmów głosowych. Dodatowo sprawdził się jako miejsce wspólnego oglądania streamów gier lub bezpośredniego udostępniania swojej rozgrywki.

Nie brakuje tutaj możliwości komunikacji wideo oraz opcji udostępniania swojego ekranu w dowolnym momencie.

Tworzenie grup pozwala zorganizować społeczność, w której każdy ma przypisane role oraz uprawnienia. Można zatem wyznaczać liderów oraz zwykłych użytkowników. Dzięki opcji podglądu spotkań na kanałach, do których się należy, w łatwy sposób można dołączyć do danego spotkania bez wykonywania połączenia.

Discorda można pobrać zarówno na smartfona, jak i laptopa czy PCa lub zwyczajnie otworzyć przez przeglądarkę.

Co ważne - z łatwością możesz przeskakiwać w rozmowie między aplikacją mobilną a desktopową.

Gdzie pobrać Discord?

Aplikacja Discord jest darmowa, można ją pobrać dla systemu Android, Mac oraz Linux bezpośrednio ze strony discord.com . Wersje mobilne w zależności od systemu w smartfonie dostępne są w App Store (Smartfony z iOS) lub Google Play (smartfony z Androidem).

Aktualnie aplikacja Discord uzyskała wynik 4,5 na 5 gwiazdek wśród opinii ponad 1,6 mln użytkowników na Google Play oraz 4,7 na 5 gwiazdek z ocen 18 tys. użytkowników App Store.

Po instalacji aplikacji i utworzeniu konta użytkownika możemy dodawać znajomych oraz tworzyć lub dołączyć do istniejących kanałów Discord. Klikając w zielony plus (lewym górny róg aplikacji), możemy stworzyć nowy serwer lub dołączyć do istniejącego serwera. Na każdym serwerze znajdują się kanały, które grupują danych użytkowników tematycznie. Najpopularniejsze polskie serwery discord zrzeszają np. graczy Fortnite czy League of Legends.

Czy Discord jest bezpieczny?

Tak, ale pod warunkiem, że ustawimy bezpieczne hasło. Czy jest bezpieczny dla dzieci? To odpowiedź nie jest już oczywista. Jak każda sieć społecznościowa ma swoje zagrożenia. Umożliwia tworzenie różnych grup. Więc wszystko zależy jak dzieci z niego korzystają. Dlatego zalecamy kontrolę rodzicielską (jak w każdym innym przypadku, gdy dziecko ma dostęp do internetu).

Czy Discord jest bezpieczny przed zhakowaniem?

Nie, hakerzy mogą użyć Discorda do rozsyłania złośliwego oprogramowania, np. przez złośliwy link. Więc i tu bezpieczeństwo zależy od rozstropności użytkownika.

