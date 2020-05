Jak założyć maila? Założenie poczty e-mail to zdawałoby się banalna kwestia, której rozwiązania nikt nie poszukuje bo... wszyscy już ją mają. Lockdown wymusił jednak korzystanie z komputerów przez większą grupę osób, choćby seniorów, dla których to wciąż może być nowość.

Jak założyć pocztę elektroniczną? Jest to proste zadanie, z którym poradzi sobie absolutnie każdy - co zaraz udowodnimy na kilku przykładach. We wszystkich przypadkach będą to darmowe konta e-mail, które jednak można ulepszyć do wersji płatnej i oferującej więcej opcji.

Jak założyć e-mail za darmo?

Wystarczy wybrać dostawcę tej usługi i zarejestrować się na stronie. Którego dostawcę darmowej poczty e-mail wybrać?

Odpowiedź wcale nie jest oczywista, bowiem oferty poszczególnych usługodawców mogą się mocno różnić (zwłaszcza jeśli chodzi o darmowe wersje poczty) - choćby pod względem dostarczania reklam, pojemności skrzynki pocztowej, możliwości tworzenia aliasów, czy też zabezpieczeń.

Ciężko więc wskazać zdecydowanego lidera, jako, że dla każdego użytkownika co innego będzie najważniejsze - jedni postawią na pojemność, drudzy na brak reklam, a dla pozostałych najważniejsza będzie prywatność i zabezpieczenia (choćby takie jak weryfikacja dwuetapowa). Musisz zdecydować, co dla ciebie jest najistotniejsze, a jakie kwestie są drugorzędne.

Najpopularniejsze poczty email w Polsce

Wedle firmy Gemius udziały w polskim rynku dostawców poczty e-mail w 2019 roku kształtowały się następująco:

Gmail (Google) – 8,708 mln.

WP.pl – 7,055 mln.

Onet.pl – 4,342 mln.

O2 – 2,834 mln.

Interia.pl – 2,731.

Gazeta.pl – 0,274 mln.

Yahoo.com – 0,182 mln.

Oczywiście popularność to nie wszystko - przede wszystkim trzeba dopasować możliwość konta pocztowego do własnych potrzeb.

Jak założyć pocztę ProtonMail

Proton Mail - dla osób ceniących prywatność i bezpieczeństwo (minusy - mała pojemność skrzynki przy darmowym planie)

Kliknij, aby założyć darmowe konto ProtonMail

Ocena benchmark.pl: 90% 4,5/5

Kwestie prywatności i bezpieczeństwa w sieci spędzają sen z oczu nie tylko Edwardowi Snowdenowi, ale i wielu z nas. Jeśli należysz do tych osób wybierz ProtonMail. Zacznij od wizyty na stronie ProtonMail i wybierz opcję Załóż szyfrowane konto e-mail.

Na kolejnej stronie należy wybrać plan który nas interesuje - darmowy lub płatny. Tu dochodzimy do największej wady darmowego ProtonMaila, którą jest mała ilość miejsca w skrzynce pocztowej, która wynosi zaledwie 500 MB. Jeśli mimo wszystko jesteś na to zdecydowany, to kliknij opcję Wybierz plan Free.

Z drugiej strony, czasy kiedy przechowywaliśmy na skrzynce pocztowej duże ilości danych już dawno minęły i lepiej do tego celu wykorzystać osobiste magazyny w chmurze, jak choćby Microsoft OneDrive, czy Dysk Google. Z drugiej strony jeśli wybierasz ProtonMaila to doskonale wiesz, że korzystanie z magazynów w chmurze to nic innego jak trzymanie swoich plików na... cudzych komputerach, więc w przypadku konieczności przechowywania dużej ilości danych (zdjęcia, czy filmy) może po prostu zdecydujesz się na własne rozwiązanie NAS, lub też po prostu pojemny dysk zewnętrzny.

Pora na weryfikację - większość dostawców stosuje w tym przypadku kod wysyłany na numer telefonu lub też na inne konto e-mail. Jeśli to twój pierwszy mail, to oczywistym jest, że będziesz musiał skorzystać z numeru telefonu.

Po pomyślnej weryfikacji przechodzimy bezpośrednio do skrzynki ProtonMail, która jest gotowa do pracy. Dodatkowo możemy w prosty sposób skonfigurować tu dodatkowe zabezpieczenia takie jak PGP, czy też VPN.

Jak założyć pocztę GMail

Gmail - dla osób ceniących ekosystem Google (minusy - masowe gromadzenie danych przez Google)

Kliknij, aby założyć darmowe konto GMail

80% 4/5

GMail firmy Google cieszy się ogromną popularnością nie bez powodu - dzięki koncie Google otrzymujemy bowiem dostęp do całej gamy usług tego giganta, a sama poczta jest pojemna, ma znakomity filtr antyspamowy i wiele ciekawych rozwiazań.

Godną polecenia usługą pocztową dla osób stawiajacych z kolei na ekosystem Microsoftu, jak choćby Office 365, jest Outlook (dawniej Hotmail)

Przeciwnicy Google wskazują, że firma ta gromadzi o nas ogromne ilości danych, które później wykorzystuje w celach reklamowych, co może naruszać naszą prywatność - zwłaszcza, jeśli nie przyjrzymy się dokładnie konfiguracji podczas zakładania konta. Równie wiele osób może jednak nie robić z tego problemu, wychodząc z założenia, że i tak wszyscy gromadzą o nas dane i musimy się z tym pogodzić... bądź zrezygnować z używania wielu przydatnych usług internetowych.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że zakładasz nie tylko pocztę e-mail, ale również konto we wszystkich usługach Google, do których możesz logować się za pomocą tych samych danych co do skrzynki e-mail. Google umożliwia wykorzystanie innego (zewnętrznego) adresu mail do stworzenia konta, ale tu skupimy się właśnie na poczcie GMail.

Na początek musisz wprowadzić imię i nazwisko (nie musisz podawać swoich prawdziwych danych, wystarczą jakiekolwiek), a także nazwę użytkownika. Zapewne będzie ona zajęta i Google podpowie ci jakiej nazwy będziesz mógł użyć (znajdzie się ona w twoim adresie e-mail, przed @gmail.com). Następnie wybieramy hasło (jeśli wpiszesz w tym polu admin123, to myszka może cię porazić prądem - ale lekko) i klikamy przycisk Dalej.

Weryfikacja podczas zakładania konta Google również wymaga podania numeru telefonu - otrzymasz na niego sześciocyfrowy kod weryfikacyjny, który należy wprowadzić w odpowiednim okienku.

To jednak nie koniec weryfikacji - opcjonalnie możemy podać numer telefonu i dodatkowy adres e-mail, który z pewnością przyda się przy włamaniu na konto (odzyskiwanie konta), bądź po prostu wtedy, kiedy skutecznie uda nam się zapomnieć hasło. Do zabezpieczenia konta przyda się również data urodzin i podanie płci - ale oczywiście tu również nie ma potrzeby podawania prawdziwych danych. Możesz dowiedzieć się, dlaczego Google prosi o to wszystko (informacje znajdują się pod linkiem Dlaczego prosimy o te dane), a całość zatwierdzamy poprzez wciśnięcie przycisku Dalej.

Następnie przechodzimu do opcji, które dla niektórych osób mogą być istotne, a inni uznają je za zbędne. Jeśli podałeś numer telefonu Google może go używać do personalizowania reklam lub odbierania połączeń wideo. Nie musisz podejmować tej decyzji w tym momencie - można to skonfigurować później. W takim przypadku naciśnij przycisk Pomiń. Jeśli chcesz wyrazić zgodę to kliknij przycisk OK, zgadzam się.

W następnym kroku będziesz musiał wyrazić zgodę na warunki korzystaniaz usług Google - jak w każdym przypadku, warto je przeczytać ZANIM wyrazimy zgodę.

Google tak łatwo nie odpuści - reklamy to ważna część imperium tego giganta. Przed potwierdzeniem kliknij na Więcej opcji i zorientuj się, jakie dane będą przesyłane do Google. Jest tam między innymi historia lokalizacji - ludzie pozostawiają tę opcję bez zmian, a oznacza to ni mniej ni więcej, że Google będzie zapisywać twoją lokalizację (a raczej twojego urządzenia). Jeśli uważasz, że wiedza na temat gdzie byłeś/byłaś trzy miesiące temu o 16:34 jest niezbędna dla ciebie i Google, pozostaw ją włączoną. Znajdziesz tam również zgody na zapisywanie aktywności w internecie, czy pokazywania spersonalizowanych reklam (na podstawie historii wyszukiwania, odwiedzanych witryn czy innych aktywności w internecie).

Gdy ustawienia odpowiadają twoim potrzebom wystarczy kliknąć na Potwierdź. Google przywita cię imieniem i nazwiskiem które podałeś i będziesz mógł przejść do dowolnej usługi Google, wybierając je z rozwijanego menu po prawej.

Po wybraniu ikonki Gmail, zostaniesz przeniesiony do swojej skrzynki pocztowej i możesz zacząć z niej korzystać.

Jak założyć pocztę Onet

Onet - dla użytkowników poszukujących polskiego rozwiązania (minusy - w darmowym planie wyrażasz zgodę na otrzymywanie reklam)

Kliknij, aby założyć darmowe konto Onet Poczta

60% 3/5

Redakcja benchmark nie twierdzi, że Onet jest najlepszym dostawcą poczty e-mail na polskim rynku, ale ich rozwiązanie ma plusy, których na próżno szukać w (bardziej popularnej) poczcie Wirtualnej Polski, jak choćby weryfikacja dwuetapowa. WP planuje wprowadzenie tego udogodnienia dopiero w tym roku. Posługujemy się więc pocztą Onet wyłącznie jako (popularnym) przykładem.

W odróżnieniu od dwóch poprzednich dostawców, darmowa poczta Onet oznacza otrzymywanie maili reklamowych, których może być całkiem sporo. Umówmy się, że nie jest to spam, bowiem spam to niechciane wiadomości reklamowe, podczas gdy ty wyrażasz zgodę na ich otrzymywanie.

Jeśli nie chcesz reklam przesyłanych przez Onet masz tylko jedno wyjście - wykorzystanie płatnego planu. W przypadku darmowej poczty praktycznie rzecz biorąc musisz wyrazić wszystkie zgody i kliknąć przycisk Załóż konto.

Nie obędzie się bez podania numer telefonu bądź pomocniczego adresu e-mail - to wszystko na wypadek problemów z pamięcią (zapomnienia hasła) bądź włamania na konto. Po podaniu jednego lub drugiego należy kliknąć przycisk Zapisz.

To w zasadzie wszystko - od teraz możesz korzystać z darmowej poczty Onet. Jeśli tylko będziesz miał dosyć reklam wysyłanych przez usługodawcę, zawsze możesz ulepszyć konto i przejść na OnetPocztę bez reklam.

Jeśli żadna z powyższych opcji cię nie zainteresowała, możesz również przyjrzeć się ofercie Outlook, Yahoo, czy też Zoho Mail. A ty z jakiej poczty korzystasz?

Może cię również zainteresować: