Jaka prędkość Internetu do filmów zapewni komfortowy seans online? Aby streaming produkcji Netflixa, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video czy YouTube przebiegał bez zakłóceń, ważny jest płynny i szybki transfer danych. Poznajcie wymogi dla poszczególnych platform.

Jeśli oglądacie filmy z Internetu – czy to VOD, czy YouTube; 1080p lub 4K – dobrze, aby przepustowość łącza dawała Wam optymalny komfort i płynność transmisji. Nikt w końcu nie lubi, gdy w momencie dynamicznej akcji obraz nagle się zatrzymuje i trzeba odczekać w zawieszeniu dłużące się sekundy. Jaka prędkość Internetu do telewizji internetowej pozwoli Wam uniknąć podobnych problemów? Prezentujemy zestawienie oficjalnych wymagań, udostępnionych przez najpopularniejsze serwisy.

Jaki Internet do Netflixa?

Netflix zdecydowanie nie ma ostatnio najlepszej prasy, co stanowi bezpośrednią konsekwencję blokady współdzielenia konta. Mimo to wychodzi na swoje, zachowując status lidera na rynku VOD. Pytanie, jaka prędkość Internetu do Netflixa będzie najlepsza, jest więc niezmiennie aktualne, a sama platforma wychodzi mu naprzeciw z oficjalnym komunikatem.

Na stronie giganta streamingu znajdziemy informację w przedmiocie zalecanej prędkości Internetu dla poszczególnych rozdzielczości.

Zatem, jaki Internet do 4K Netflixa będzie odpowiedni? Sugerowaną prędkością jest 15 Mb/s lub więcej, podczas gdy dla rozdzielczości Full HD wynosi ona już co najmniej 5 Mb/s, a dla HD – 3 Mb/s.

Jak podkreśla serwis, jakość wideo, którą możecie uzyskać, zależy również od:

parametrów urządzenia,

ustawień użycia danych konta,

planu Netflix.

Jaka prędkość Internetu dostępna jest w Waszym gospodarstwie domowym, sprawdzicie przy pomocy tzw. Speedtestów lub – jeżeli korzystacie z telewizora lub przystawki multimedialnej – bezpośrednio z poziomu aplikacji Netflixa.

Netflix: prędkość Internetu – jak sprawdzić w aplikacji?

Jaki Internet udostępniany jest w ramach wykupionego przez Was pakietu? Odpowiedź uzyskacie również w aplikacji Netflixa, podążając za poniższą, oficjalną instrukcją serwisu:

dla zalogowanych użytkowników:

Na ekranie głównym aplikacji Netflix przejdź w lewo, aby otworzyć menu aplikacji; W dolnej części menu przejdź w prawo i wybierz opcję Uzyskaj pomoc; Wybierz opcję Sprawdź połączenie.

bez logowania:

Otwórz aplikację Netflix; Używając pilota, naciśnij wskazane przyciski w następującej kolejności:

Góra, góra, dół, dół;

Lewo, prawo, lewo, prawo;

Góra, góra, góra, góra;

3. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.

Jaka prędkość Internetu do HBO Max?

Na stronie serwisu HBO Max znajdziecie informację, że minimalna szybkość pobierania, potrzebna do streamowania filmów HD to 5 Mb/s.

A jaka prędkość Internetu do oglądania 4K? Tutaj odpowiedź należy zróżnicować ze względu na jakość obrazu, jakiej oczekujecie. Minimum, jakie sugeruje serwis, wynosi bowiem 25 Mb/s, a ewentualna mniejsza przepustowość sprawi, że platforma automatycznie dostosuje jakość obrazu do szybkości pobierania. Chcąc uzyskać najlepsze efekty, warto zainwestować w co najmniej 50 Mb/s.

Jaka prędkość do Disney+?

Prędkość Internetu oficjalnie zalecana przez serwis Disney+ wynosi odpowiednio:

5,0 Mb/s dla treści HD ,

dla treści , 25,0 Mb/s dla treści 4K UHD.

Jaki Internet do Amazon Prime Video?

Oficjalne zalecenie odnośnie do prędkości pobierania sformułowała również platforma Amazon Prime Video, ustanawiając minimum na poziomie:

1 MB/s dla treści SD ,

dla treści , 5 MB/s dla treści HD.

W ofercie serwisu znajdziecie też produkcje w rozdzielczości UHD, dla których wystarczająca powinna być przepustowość wynosząca 10Mb/s.

Jaka prędkość Internetu do YouTube?

Na sam koniec pozostał stary dobry YouTube, na którym obecnie nietrudno o treści w naprawdę przyzwoitej jakości. Jaka prędkość Internetu do filmów będzie tutaj odpowiednia? Trzymając się poniższych ram, Wasz seans powinien przebiegać bezproblemowo:

dla jakości SD (360p) – przy prędkości 0,7 Mb/s,

(360p) – przy prędkości dla jakości SD (480p) – przy prędkości 1,1 Mb/s,

(480p) – przy prędkości dla jakości HD (720p) – przy prędkości 2,5 Mb/s,

(720p) – przy prędkości dla jakości HD (1080p) – przy prędkości 5 Mb/s,

(1080p) – przy prędkości dla jakości 4K – przy prędkości 20 Mb/s.

Łącze jest szybkie, ale filmy się zacinają?

Podane powyżej prędkości zakładają transmitowanie w danej chwili jednego filmu i korzystanie z jednego komputera. Jeśli w domu (lub w firmie) z Internetu w tym samym czasie korzysta jeszcze ktoś inny, trzeba dodać odpowiedni transfer.

Co jeszcze może powodować, że film się zacina? Na szybkość, z jaką pobierane są dane z serwisów streamingowych, ma wpływ wiele czynników po stronie odbiorcy. W przypadku komputerów i laptopów są to korzystające z ciągłego połączenia z siecią usługi i aplikacje (aktualizacje, duża ilość otwartych zakładek, oprogramowania antywirusowe, zapory sieciowe, komunikatory, programy do synchronizowania danych z chmurą). W grę może wchodzić również kwestia parametrów sprzętu, z jakiego aktualnie korzystacie lub najmniej pożądany scenariusz – zainfekowanie wirusem.

Nie bez znaczenia są również fizyczne przeszkody (ściany, meble), zlokalizowane między routerem a komputerem oraz pozostałe, działające w pobliżu sieci bezprzewodowe, mogące powodować zakłócenia.

