OneDrive to dysk w chmurze, który doskonale integruje się z systemem Windows 10. Jeśli narzekasz na brak miejsca albo męczy cię ręczne przenoszenie plików między urządzeniami, to może to być coś dla ciebie.

Co to jest OneDrive?

OneDrive to chmurowa usługa firmy Microsoft – to dodatkowa przestrzeń dyskowa na twoje dokumenty, zdjęcia i inne pliki. Wystartowała w 2007 roku i wówczas nazywała się SkyDrive. Siedem lat później gigant z Redmond jednak zmienił jej nazwę, po tym, jak został pozwany przez medialne przedsiębiorstwo z Wielkiej Brytanii – Sky. To nie było zadowolone z wykorzystania (zastrzeżonego przez niego) przedrostka.

Dzięki OneDrive zyskujemy dodatkowe miejsce na nasze pliki, co może się przydać w sytuacji, gdy na naszym dysku twardym (lub w pamięci flash telefonu) już go zabraknie. To też dobra, bo bezpieczna przestrzeń na przechowywanie kopii zapasowych najważniejszych danych. W takiej sytuacji bowiem awaria naszego urządzenia nie powoduje, że utracone zostają także pliki.

Ponadto – jak to dysk w chmurze – pozwala on na proste udostępnianie dokumentów czy zdjęć. Dostęp do nich można uzyskać z dowolnego urządzenia, w każdym miejscu, do którego tylko dociera Internet. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by przekazać te pliki znajomym lub rodzinie – wystarczy wygenerować i wysłać im link, na przykład na Messengerze lub za pomocą e-maila.

Ale OneDrive to więcej niż tylko kolejny dysk w chmurze. To usługa zintegrowana z Windows 10

Co ciekawe, OneDrive pozwala również na uzyskiwanie dostępu do wybranych plików bez połączenia z Internetem (oczywiście wymaga to ich fizycznej obecności na dysku). Gdy tylko komputer odzyska połączenie z siecią, usługa automatycznie zsynchronizuje zmiany, dzięki czemu pliki będą dostępne w najnowszej wersji na wszystkich urządzeniach.

Zresztą automatyczna synchronizacja jest jednym z największych atutów tej usługi. Możemy ponadto liczyć na automatyczną kopię zapasową dokumentów oraz automatyczne zapisywanie zdjęć z aparatu smartfona na dysku w chmurze. Krótko mówiąc: rzeczy w dużej mierze dzieją się same.

Dostęp do plików w OneDrive można uzyskać bezpośrednio z poziomu Eksploratora plików w systemie Windows 10, za pomocą przeglądarki internetowej, jak i przy użyciu aplikacji mobilnej na telefony z Androidem i iOS-em. Towarzyszą im ikonki, informujące o tym, czy pliki są dostępne tylko online czy też można z nich korzystać bez dostępu do sieci.

Wiemy już, co zyskujemy, czas więc odpowiedzieć na pytanie o to, ile za to musimy zapłacić…

Ile kosztuje OneDrive?

Jako użytkownik domowy możesz mieć:

5 GB przestrzeni w chmurze za darmo,

100 GB przestrzeni w chmurze za 7,99 zł miesięcznie,

1 TB przestrzeni w chmurze za 299,99 zł rocznie (w ramach Microsoft 365 Personal)

Dla firm przygotowano (cena za 1 użytkownika):

1 TB przestrzeni w chmurze od 4,20 euro miesięcznie (w ramach Microsoft 365 Business Basic)

nieograniczona przestrzeń w chmurze od 8,40 euro miesięcznie (w ramach OneDrive dla Firm)

Dlaczego warto kupić OneDrive w pakiecie Microsoft 365?

Jak widać, OneDrive może być częścią pakietu Microsoft 365. W ramach jednego abonamentu zyskujemy więc nie tylko najważniejsze aplikacje biurowe (takie jak Word, Excel czy PowerPoint), ale też miejsce na dysku w chmurze. Tworzy to też dodatkową korzyść – możliwość wspólnego edytowania dokumentów (zapisanych w chmurze) w czasie rzeczywistym.

Dysk OneDrive w pakiecie Microsoft 365 pozwala także na udostępnianie linków 1) chronionych hasłem i 2) z terminem wygaśnięcia. Umożliwia również przywracanie całej usługi (a nie jedynie wybranych plików) do wcześniejszego punktu z ostatniego miesiąca. Wreszcie, taki abonament znosi limit 3 plików przechowywanych w magazynie osobistym (czyli specjalnie zabezpieczonej przestrzeni).

Podsumowując i uzupełniając…

Jakie są korzyści z OneDrive?

Taki dysk w chmurze to:

dodatkowa przestrzeń na pliki,

bezpieczny magazyn na kopie zapasowe danych,

sposób na uzyskiwanie dostępu do plików niezależnie od urządzenia i miejsca

oraz sposób na szybkie i łatwe udostępnianie plików znajomym, rodzinie lub współpracownikom.

Dodatkowo możesz liczyć na:

automatyczną synchronizację plików pomiędzy komputerem i chmurą,

dostęp do plików z chmury bez wykorzystywania miejsca na dysku komputera z Windows 10,

automatyczne wykonywanie kopii zapasowej dokumentów i zdjęć,

możliwość przywrócenia poprzedniej wersji pliku (do 30 dni),

automatyczne zapisywanie zdjęć z aparatu smartfona na dysku w chmurze,

tzw. magazyn osobisty, czyli specjalnie chronioną przestrzeń na najważniejsze pliki

oraz narzędzie do skanowania dokumentów.

Źródło: Microsoft, informacja własna

Czytaj dalej o usługach chmurowych: