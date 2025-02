Klasyczne odsłony Command & Conquer zyskają drugie życie. Electronic Arts wykonuje miły gest i udostępnia kod źródłowy czterech produkcji z tej serii. Co więcej, dodano również obsługę warsztatu Steam dla poszczególnych tytułów.

Kiedyś to były czasy. Grało się w Tzar: Ciężar Korony lub Command & Conquer i wszyscy byli zadowoleni. Komu to przeszkadzało? Jest to seria legendarna i nie jest tajemnicą, że wielu fanów wirtualnej rozrywki stawiało swoje pierwsze gamingowe kroki właśnie pod jej nadzorem. Co ciekawe, seria nadal żyje i ma się względnie dobrze.

Drugie życie Command & Conquer

Ostatnia pełnoprawna odsłona serii ujrzała światło dzienne ponad dekadę temu, lecz w 2020 r. wydano Command & Conquer Remastered Collection – znajdują się tam odświeżone wersje Tiberian Dawn, Red Alert, Covert Ops, Counterstrike i The Aftermath.

Teraz Electronic Arts wykonuje bardzo miły gest w kierunku graczy. Otóż na GitHub udostępniono kod źródłowy klasycznych odsłon serii. Chodzi o następujące tytuły:

Command & Conquer: Tiberian Dawn,

Command & Conquer: Red Alert,

Command & Conquer: Renegade,

Command & Conquer: Generals.

Zmiany widać również na Steamie

Tym samym tworzenie modów stanie się łatwiejsze. Jakby tego było mało, to EA wprowadza obsługę Steam Workshop dla kolejnych tytułów:

Command & Conquer: Renegade,

Command & Conquer: Generals/Zero Hour,

Command & Conquer 3: Tiberium Wars/Kane's Wrath,

Command & Conquer 4: Tiberium Twilight.

Przy okazji zaktualizowano EA aktualizuje wszystkie narzędzia Mission Editor i World Builder, aby możliwe było publikowanie map bezpośrednio w Steam Workshop.

Źródło: EA