Relic Entertainment pochwaliło się nowym materiałem wideo z fragmentami rozgrywki z Company of Heroes 3. Tym razem padło na bardzo interesującą dla wielu kwestię.

Dynamiczna mapa kampanii Company of Heroes 3

Z zapowiedzią Company of Heroes 3 mieliśmy do czynienia w lipcu. Sympatycy gatunku RTS dość długo musieli czekać na oficjalny komunikat dotyczący nowej odsłony tej przecież doskonale znanej i także wysoko ocenianej serii. Póki co twórcy dość oszczędnie podchodzą do promowania gry, ale nie jest też tak, że nie pokazują zupełnie nic.

I właśnie się to potwierdza, bo światło dzienne ujrzał nowy materiał wideo przybliżający działanie dynamicznej mapy kampanii. Został on opatrzony komentarzem, dzięki któremu już teraz można poznać niektóre z nowych mechanik, jakie Relic Entertainment zamierza tu wprowadzić.

„Zaczynając prace nad Company of Heroes 3 wiedzieliśmy, że chcemy zrobić spore zamieszanie naszą kampanią. Pomyśleliśmy więc tak: nasza dynamiczna mapa kampanii jest wielokrotnie grywalna. Dobrze sprawdziła się w Ofensywie w Ardenach, będącej dodatkiem do Company of Heroes 2. Może więc powinniśmy pójść za ciosem? [...] Połączenie tej strategicznej mapy kampanii oraz bitwy RTS jest kluczem do sukcesu, ponieważ stanowi naturalne rozszerzenie dowodzenia polem bitwy.” - David Littman, producent wykonawczy gry

Do premiery Company of Heroes 3 niestety dość daleko

Niestety jednocześnie nie otrzymaliśmy nowych informacji związanych z datą premiery gry. Pewne jest póki co tyle, że trzeba będzie dysponować sporymi pokładami cierpliwości. Bo skoro twórcy nie podają nawet przybliżonego terminu, to wiadomo, że mają jeszcze sporo pracy. Przy zapowiedzi nieśmiało wspominano o końcówce przyszłego roku.

Wątpliwości nie budzi za to kwestia platform docelowych. Company of Heroes 3 można będzie uruchomić jedynie na PC. Gra ma być dostępna w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło: Company of Heroes