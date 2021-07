Wskazywało na to coraz więcej poszlak, ale dopiero dziś można mieć absolutną pewność. Company of Heroes 3 powstaje i zapowiada się naprawdę świetnie.

Relic Entertainment pracuje nad Company of Heroes 3

Dość często pojawiają się wzmianki, iż jakaś seria gier nie potrzebuje bliższego przedstawiania. W tym przypadku są one w pełni uzasadnione, bo Company of Heroes znają chyba wszyscy fani strategii, duże grono nie tylko ze słyszenia, ale z racji wielu godzin spędzonych na wciągających potyczkach. Powoli trzeba zacząć rezerwować sobie wolny czas na Company of Heroes 3.

SEGA oficjalnie zapowiedziała tytuł, nad którym pracuje Relic Entertainment. Powstaje z myślą o PC, co chyba nikogo nie zaskakuje. Premiera planowana jest na końcówkę przyszłego roku, ale póki co nie ma mowy o konkretnym terminie. Nie znaczy to jednak, że nie będzie można zagrać wcześniej. Twórcy planują bowiem udostępnienie wersji pre-alpha pozwalającej na przetestowanie fragmentów zabawy. Zainteresowani mogą zapisywać się na oficjalnej stronie gry.

Pierwszy zwiastun Company of Heroes 3

Czego spodziewać się po Company of Heroes 3?

Akcja Company of Heroes 3 będzie rozgrywała się w regionie śródziemnomorskim, w czasach II wojny światowej. Pod względem mechaniki rozgrywki nie ma co nastawiać się na rewolucję, ale też chyba mało kto jej tu oczekuje. Z pierwszych informacji można wywnioskować, iż twórcy chcą zaserwować grę wierną korzeniom marki, ale jednocześnie największą i najlepszą w jej historii. To pierwsze zapewne się uda, to drugie może stanowić spore wyzwanie. Nie dlatego, że Relic Entertainment nie zna się na swojej pracy, ale z uwagi na świetne oceny wcześniejszych gier wchodzących w skład serii.

Tereny działań zapowiadają się na mocno zróżnicowane, padają wzmianki o przełęczach włoskich gór, wybrzeżach, nadmorskich miastach oraz pustyniach Afryki Północnej. To ważne nie tylko z racji widoków, ale także z powodu konieczności stosowania odmiennych taktyk. Gracze mają otrzymać tu więcej frakcji i więcej pojazdów niż kiedykolwiek wcześniej.

Zabawa będzie możliwa nie tylko w rozbudowanej kampanii. Przewidywane są też potyczki i multiplayer. Obiecywana jest dopracowana oprawa wizualna. W tym kontekście twórcy wymieniają nowy system renderowania, rozbudowany system zniszczeń czy dopracowane animacje żołnierzy.

Wstępna weryfikacja zapowiedzi już podczas wspomnianych testów pre-alpha. Warto jednak pamiętać, że nie zobaczymy tu finalnej wersji gry, twórcy nawet otwarcie proszą o nadsyłanie opinii, które pomogą dopracować grę do, miejmy nadzieję, perfekcji.

