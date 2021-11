Trzy strony konfliktu, 45 batalionów i 2 historyczne kampanie fabularne, które można rozegrać w pojedynkę lub nawet z czwórką znajomych. Nadciąga Men of War II.

(Wyczekiwana) zapowiedź Men of War II

Od premiery Men of War minęło już (dałbyś wiarę?) kilkanaście lat. Od tego czasu doczekaliśmy się wprawdzie kilku dodatków, ale na pełnoprawną kontynuację wciąż musimy czekać. Na szczęście już niedługo – ekipa Best Way zapowiedziała, że gra Men of War II zadebiutuje już w przyszłym roku, na pecetach i niewykluczone, że w polskiej wersji językowej (choć to wciąż temat wymagający dopięcia).

Pierwsze Men of War spotkało się z ciepłym przyjęciem – tak ze strony recenzentów, jak i graczy. Tym bardziej cieszą zapowiedzi, że kontynuacja ma być powrotem do tych korzeni. Spodziewamy się więc konkretnej strategii czasu rzeczywistego, bazującej na klasycznych rozwiązaniach, ale też zawierającej kilka urozmaiceń.

Co nowego w Men of War 2?

Najważniejszą z tych modernizacji jest nowa mechanika Linii frontu, stanowiąca podstawę dynamicznych potyczek w Men of War II. Podczas bitew jeszcze ważniejsze będzie zdobywanie terytoriów, okopywanie się i wzmacnianie znajdujących się tam oddziałów. Widok bezpośredni z kolei pozwoli skupić się w danym momencie na jednej konkretnej jednostce. Jeszcze ważniejszą rolę odegra także sprzęt, a to dlatego, że do naszej dyspozycji będzie 45 batalionów i przeszło 300 pojazdów.

Fabularnie Men of War II zaoferuje dwie kampanie, które będzie można rozegrać solo lub w trybie sieciowej kooperacji (dla maksymalnie 5 osób). Spróbujemy w nich swoich sił na froncie zachodnim i wschodnim – przejmując kontrolę nad Aliantami przebijającymi się przez Francję lub Sowietami broniącymi swoich ziem przed armiami III Rzeszy. W grze pojawi się również „najbardziej zaawansowany tryb sieciowy” z szeroką gamą map oraz trzema siłami do wyboru – to Alianci, Sowieci i Niemcy.

Zaawansowany system fizyki oraz możliwość pełnego zniszczenia obiektów na mapach zapewnić ma realizm rozgrywki. Nie bez znaczenia będą też wiernie odtworzone lokalizacje i jednostki. Wisienką na torcie jest natomiast pełne wsparcie dla modyfikacji tworzonych przez graczy – producent odda w tym celu specjalny zestaw narzędzi. Dobra, zobaczmy wreszcie jak to wygląda…

Zobacz oficjalny zwiastun Men of War II:

Źródło: 1C Entertainment, Dark Side of Gaming