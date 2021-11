Nie możesz doczekać się premiery Company of Heroes 3? Relic Entertainment i SEGA mają dla Ciebie dobrą wiadomość!

Niedawno pisaliśmy nieco o szczegółach rozgrywki w Company of Heroes 3, natomiast od dzisiaj do 7 grudnia można za darmo przetestować wieloosobowy tryb gry w wersji pre-alpha.

Zostań częścią Programu Rozwoju Company of Heroes

Multiplayer Pre-Alpha pozwoli graczom pierwszy raz spojrzeć na walkę osobiście oraz doświadczyć czterech włoskich map w różnych trybach gry, między innymi kooperacji vs. przeciwnicy AI. Możliwe będzie również wypróbowanie znanych i nowych funkcji. wcielając się w frakcję sił amerykańskich lub Wehrmachtu.

Studio będzie zbierało opinie od społeczności, aby dzięki nim zagwarantować graczom dużo mocnych wrażeń w momencie premiery.

Jak otrzymać dostęp do testowania gry?

Company of Heroes 3 Multiplayer Pre-Alpha jest już dostępny do pobrania na Steam i można go testować do 7 grudnia, do godziny 5:00 naszego czasu. Wszyscy gracze, którzy chcieliby przetestować nadchodzącą produkcję, mogą dołączyć do programu rozwoju gry pod tym linkiem.

Najnowszy materiał wideo związany z wydarzeniem możecie obejrzeć poniżej:

Będziecie testować?

Źródło: companyofheroes.com