Jak co czwartek, na Epic Games Store zaktualizowano listę gier dostępnych za darmo. Tym razem prym wiedzie theHunter: Call of the Wild.

theHunter: Call of the Wild po pobrania za darmo

Początkowo w ramach tej promocji oferowano pojedyncze tytuły, ale ostatnio coraz częściej można zdobyć dwa, a niekiedy nawet trzy. Przez najbliższy tydzień sklep oferuje pakiet Epic Welcome Pack do Antstream Arcade oraz theHunter: Call of the Wild. I o ile pierwsza propozycja może nie zachwycać, to przy drugiej warto się już chwilę zatrzymać.

O co chodzi w theHunter: Call of the Wild?

Czasu na przypisanie wymienionych pozycji do swojego konta jest sporo, bo do 2 grudnia do godziny 17:00. Na jaką zabawę można po tym liczyć. Być może swojego czasu trafiliście na naszą recenzję theHunter: Call of the Wild, w której można znaleźć odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania.

Wypada jednak chociaż krótko przedstawić produkcję przygotowaną przez Expansive Worlds. Najczęściej określana jest jako gra łowiecka, ewentualnie symulator polowań. Obywają się one w otwartym świecie, w którym naprawdę sporo się dzieje. Zwierzyny do upolowania jest na tyle aby się nie nudzić i to zarówno tej małej, jak i większej. Na szczęście narzędzi do tego też nie brakuje, można wybierać od sztucerów po łuki.

Czarny Piątek w Epic Games Store

Podobnie jak w wielu innych sklepach, również w Epic Games Store trwa wyprzedaż z okazji Black Friday. Jest z czego wybierać. Wyprzedaż obejmuje bowiem 900 gier, edycji i dodatków, ze zniżkami od 10% do aż 95%. Pełna oferta dostępna jest oczywiście na oficjalnej stronie sklepu, poniżej wybraliśmy kilka ciekawych propozycji wartych uwagi.

Assassin's Creed Valhalla taniej o 50% (za 125 zł)

Borderlands 3 taniej o 75% (za 64,99 zł)

Conan Exiles taniej o 70% (za 42,89 zł)

Cyberpunk 2077 taniej o 50% (za 99,50 zł)

ELEX taniej o 80% (za 37,99 zł)

Ghost Recon Breakpoint taniej o 85% (za 37,48 zł)

HITMAN 3 taniej o 60% (za 99,60 zł)

Horizon Zero Dawn Edycja Kompletna taniej o 50% (za 84,50 zł)

Prey taniej o 70% ( za 50,70 zł )

) Red Dead Redemption 2 taniej o 50% (za 124,95 zł )

) This War of Mine taniej o 80% (za 11,99 zł )

) Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 taniej o 50% (za 81 zł)

Total War: WARHAMMER taniej o 75% (za 63,74 zł)

