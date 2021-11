W darmowej ofercie Epic Games Store już 2 grudnia spodziewać się możemy desperackich walk o przetrwanie i polowania na ludzi z piłą maszynową w ręku. Będzie także coś dla graczy, którzy od wirtualnych tortur wolą wyzwania intelektualne. Jakie tytuły są do wzięcia?

Tydzień bez kolekcji darmowych gier z Epic Games Store tygodniem straconym. Od 2 do 9 grudnia serwis zamierza zwabiać graczy krwawymi polowaniami na ludzi w survivalowym horrorze Dead by Daylight oraz całą masą wyzwań logicznych w symulatorze życia programisty WhileTrue: learn(). Czy warto poświęcić im miejsce na dysku?

Dead by Daylight

Wieloosobowy, mroczny survival, w którym można zapolować na wirtualnych lub rzeczywistych znajomków. Czterech graczy ma za zadanie wydostać się z terenu opanowanego przez opętanego żądzą mordu potwora. Niby klasyk kalsyków, ale w Dead by Daylight nabiera jednak zupełnie nowego wymiaru. Graczy jest pięciu i jednym z nich jest gość z piłą maszynową, lubujący się w polowaniach na ludzi.

Sięgając po Dead by Daylight, możemy liczyć na pierwszorzędne emocje przez kilka rozgrywek w roli ofiary. Ucieczka i ukrywanie się przed monstrum potrafi podnieść adrenalinę i wymaga charakterystycznej dla horrorów współpracy. Jeden z graczy musi zaangażować uwagę zabójcy, żeby pozostali mogli wykonać swoje zadanie i wydostać całą ekipę z opresji. Na dodatek popaprany morderca ma tendencje do wykańczania przez tortury. To powoduje, że nawet schwytany gracz może zostać ocalony, a emocje trzymają do ostatniej chwili.

Jak wiadomo, aura wiecznej paniki może z czasem się wyczerpać. Od tej wady wszelkich horrorów Dead by Daylight pozwala uciec, oferując rolę zabójcy. Chociaż zyskujemy kilka fajnych mocy, to wcale nie jest łatwiej, a rozgrywka zaczyna być atrakcyjna w zupełnie nowy sposób. Bieganie za nieuzbrojonymi ludźmi z piłą maszynową i zawieszanie ich na hakach nie zawsze jest banalne, a dzięki temu gra potrafi być ogromnie satysfakcjonująca przez dłuższy czas.

Dead by Daylight jest zdecydowanie dla świadomych i dorosłych graczy. Dużo w niej brutalnych zagrań, a istotnym elementem jest obecność realnych współuczestników. Pomimo plusów, niesie to ze sobą zagrożenie typowe dla gier multiplayer. Społeczność potrafi różnie zareagować na nasze zachowania w świecie wirtualnym i trzeba być na to przygotowanym.

While True: learn() Data Scientist Edition

Graczy, do których nie przemawiają mordercze emocje i klimat bezprzykładnej grozy, Epic zamierza pocieszyć pluszowym symulatorem życia programisty. W While True stajemy się rasowym specjalistą od uczenia maszynowego, a niebezpieczny czynnik ludzki jest ograniczony. Żyjemy w pokoju z kotem, a jedyne kontakty interpersonalne nawiązujemy na forach internetowych.

Nie ma opcji, żeby stało się nam coś złego, ponieważ całe nasze życie jest zdecydowanie drugoplanowe. Największą tragedią, jaka może nas spotkać to brak kasy na fancy wdzianko dla kota oraz ceny sprzętu komputerowego. One z resztą rozwiązują się same, w przeciwieństwie do zadań, jakie przed nami stoją.

Celem gry jest zbudowanie rozwiązań informatycznych pozwalający przekładać potrzeby kota na komunikatywne dla człowieka. Służą do tego serie zagadek logicznych opartych na rzeczywistych technologiach uczenia maszynowego. Ich rozwiązywanie nie wymaga umiejętności programowania, a postępy w grze zapewnia szlifowanie umiejętności analitycznych.

While True: learn() jest symulatorem edukacjyjnym i sięgnąć po niego warto, aby przekonać się, jak wygląda codzienność programisty lub wysilić szare komórki. Nadaje się dla dorosłych oraz starszych dzieci, ale poziom niektórych zagadek może okazać się frustrujący dla graczy, którzy nie przepadają za rozrywką wymagającą skupienia.

Żródło: Epic Games Store