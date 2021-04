Efektowny komputer nie może się obyć bez efektownej obudowy. Dobrym przykładem jest tutaj nowy model z oferty Cooler Master – model MasterBox 540 wyróżnia się unikalnym designem i dobrą funkcjonalnością.

Cooler Master ma na swoim koncie całą gamę gamingowych obudów z linii MasterBox. Najnowszy model powinien spełnić oczekiwania tych klientów, którzy zwracają uwagę nie tylko na funkcjonalność, ale też na wygląd sprzętu.

Cooler Master MasterBox 540 – unikalna obudowa dla fanów nowoczesnego designu

Model MasterBox 540 został utrzymany w nowoczesnej stylistyce, która powinna wpaść w oko entuzjastom. Uwagę zwraca lustrzany front, pod którym znalazły się paski z adresowalnym podświetleniem LED – producent udostępnił tutaj pakiet predefiniowanych, unikalnych efektów świetlnych. Iluminacjami można też sterować z poziomu kontrolera lub płyty głównej, dzięki czemu da się je zsynchronizować z innymi podzespołami zamontowanymi w komputerze.

Z przodu znalazł się panel I/O, na którym wyprowadzono nowoczesny zestaw portów – znajdziemy tutaj jedno złącze USB typ C (3.2 Gen2), dwa USB typ A (3.2 Gen1), a także gniazdo audio typu combo oraz przyciski do włączania komputera, restartowania i sterowania podświetleniem.

Nie zapomniano też o miejscu dla wydajnych podzespołów. W środku zmieści się płyta główna formatu ATX lub E-ATX (do 305 mm), siedem długich kart rozszerzeń, a do tego nawet sześć dysków (do dyspozycji oddano dwie zatoki 2,5/3,5 cala i cztery 2,5 cala). Zainstalowane podzespoły można wyeksponować przez panel boczny (został ok wykonany z hartowanego szkła).

Cooler Master MasterBox 540 oferuje też dobre możliwości wentylacji komponentów. Specyfikacja pozwala na montaż coolerów CPU o wysokości do 165 mm. Oprócz tego przewidziano miejsce na siedem dużych wentylatorów (standardowe wyposażenie obejmuje jeden model SickleFlow PWM ARGB 120) lub rozbudowane chłodzenie cieczą. Co ważne, newralgiczne miejsca z przodu, na topie i na dole zabezpieczono filtrami powietrza.

Specyfikacja obudowy Cooler Master MasterBox 540

typ: midi tower

złącza na panelu I/O: 2x USB 3.2 Gen1, USB typ C 3.2 Gen2, audio

obsługiwane płyty główne: mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX

miejsca na karty rozszerzeń: 7x 420 mm

miejsca na dyski: 2x 2,5/3,5 cala, 4x 2,5 cala

miejsce na cooler CPU: 165 mm

miejsca na wentylatory: przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm góra: 3x 120 mm lub 2x 140 mm tył: 1x 120 mm

zainstalowane wentylatory: 1x SickleFlow PWM ARGB 120

wymiary: 499,3 x 208,6 x 498 mm

waga: 7,7 kg

Ile kosztuje obudowa Cooler Master MasterBox 540?

Model Cooler Master MasterBox 540 ma trafić do sprzedaży w najbliższych dniach – jego cena została ustalona na poziomie 549 złotych. Obudowa nie należy do najtańszych, ale na pewno nie można jej odmówić ciekawego designu.

Źródło: Cooler Master

