Dobra, przewiewna obudowa w niewygórowanej cenie? SilentiumPC nie zwalnia tempa i prezentuje modele Ventum VT4 – nowe konstrukcje zainteresują osoby składające wydajny zestaw, także w białej kolorystyce.

SilentiumPC poszerza ofertę przewiewnych obudów z linii Ventum – po ekonomicznych modelach Ventum VT2, producent zaprezentował rodzinę Ventum VT4. Czym się wyróżniają nowe konstrukcje?

Premiera obudów SilentiumPC Ventum VT4 – czym się różnią?

Rodzina Ventum VT4 obejmuje cztery modele, które różnią się kolorem i wyposażeniem:

Ventum VT4 TG: czarny kolor, dwa wentylatory

Ventum VT4V TG: czarny kolor, cztery wentylatory

Ventum VT4V Evo TG ARGB: czarny kolor, cztery podświetlane wentylatory

Ventum VT4V Evo TG ARGB White: biały kolor, cztery podświetlane wentylatory

Wszystkie oferują taki sam zestaw portów na panelu I/O – znalazły się tutaj dwa porty USB 3.0, wejście i wyjście audio, a także przycisk do włączania i restartowania komputera. Warto dodać, że w wariantach z podświetleniem (Ventum VT4V Evo TG ARGB i Evo TG ARGB White) przycisk reset służyć może za przełącznik trybów podświetlenia.

SilentiumPC Ventum VT4 – przewiewne obudowy z miejscem na wydajne podzespoły

Producent zastosował przestronną konstrukcję, która pozwoli na budowę wydajnego komputera do grania lub mocnej stacji roboczej.

W środku zmieści się płyta główna formatu ATX, długie karty graficzne (do 345 mm), a także pięć dysków – na tylnej osłonie w specjalnych szynach można przykręcić trzy nośniki 2,5 cala, a w dolnej komorze oraz zatoce serwisowej przewidziano miejsce na dwa dyski 3,5 cala (są one montowane z użyciem śrub z gumą redukującą wibracje).

Jeżeli chodzi o chłodzenie, na procesorze zmieści się cooler o wysokości do 159 mm lub układ chłodzenia cieczą (AiO) w rozmiarze 240 lub 280 mm. Dostęp do świeżego powietrza zapewnia przewiewny front z siatką mesh.

Konstrukcja pozwala na montaż maksymalnie ośmiu wentylatorów 120 mm (trzy z przodu, dwa na górze, jeden z tyłu i dwa na osłonie dolnej komory). Wentylatory w rozmiarze 140 mm zmieszczą się w liczbie dwóch z przodu obudowy, a także kolejnych dwóch na jej górze. Wnętrze zabezpieczono zestawem filtrów przeciwkurzowych – pod zasilaczem oraz na topie obudowy zastosowano wygodnie mocowane z użyciem magnesów.

Podstawowa wersja obudowy - Ventum VT4 TG oferuje dwa wentylatory Sigma HP 120 mm CF (po jednym z przodu i z tyłu). W pozostałych modelach zastosowano cztery „śmigiełka” (trzy z przodu i jedno z tyłu). Warto dodać, że modele VT4V wyposażone są w rozgałęziacz umożliwiający podłączenie wszystkich wentylatorów do jednego złącza w płycie głównej lub kontrolerze.

W modelach Evo TG ARGB wentylatory - Stella HP ARGB 120 mm CF przyozdobiono podświetleniem RGB LED, co pozwala upiększyć wygląd komputera. Efektami świetlnymi można sterować z poziomu dodawanego kontrolera Nano-Reset ARGB lub kompatybilnej płyty głównej (wspierane są systemy wszystkich większych producentów - ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync oraz MSI Mystic Light. Gigabyte RGB Fusion 2.0).

Na wyposażeniu znajduje się też kontroler do podłączenia 5 wentylatorów i 5 urządzeń ARGB (system adresowalnego podświetlenia jest w pełni kompatybilny z innymi urządzeniami SilentiumPC ARGB - to m.in. zestawy zintegrowanego chłodzenia cieczą Navis Evo ARGB, coolery powietrzne z podświetleniem ARGB, paski LED Aurora Stripes ARGB, wentylatory Stella i Corona w systemie ARGB).

Ile kosztuje obudowa SilentiumPC Ventum VT4?

Obudowy SilentiumPC Ventum VT4 niebawem trafią do sprzedaży. Nie są to jednak specjalnie drogie konstrukcje - przewidywane ceny to odpowiednio:

SilentiumPCVentum VT4 TG: 219 zł

SilentiumPCVentum VT4V TG: 239 zł

SilentiumPCVentum VT4V Evo TG ARGB: 299 zł

SilentiumPCVentum VT4V Evo TG ARGB White: 319 zł

Źródło: SilentiumPC

