Komputer do grania wcale nie musi być nudny. Potwierdza to najnowsza obudowa firmy Thermaltake – model The Tower 100 pozwoli na budowę nietuzinkowego zestawu, który powinien wpaść w oko graczom i entuzjastom.

Jaką wybrać obudowę do nowego komputera? Przyzwyczailiśmy się do standardowych modeli typu tower, które pozwalają na budowę standardowego zestawu. Firma Thermaltake jednak (po raz kolejny) pokazuje, że nowoczesny komputer nie musi mieć standardowej formy.

Thermaltake The Tower 100 – ciekawa obudowa dla mniejszego komputera

Thermaltake The Tower 100 przypomina wcześniejszy model The Tower 900 – nadal mamy do czynienia z pionową konstrukcją, ale tym razem o mniejszych rozmiarach.

Na górze wyprowadzono wejście i wyjście audio, dwa porty USB 3.0 oraz jeden port USB 3.1 typ C. Producent zachował przeszklone panele, przez które można podejrzeć wnętrze zestawu - dzięki takiemu rozwiązaniu sprzęt pozwoli na budowę ciekawego komputera dla graczy i entuzjastów.

W środku znalazło się miejsce dla płyty głównej w formacie mini-ITX, ale dla karty graficznej przewidziano trzy sloty, więc nie będzie problemu z montażem nawet najwydajniejszych modeli pokroju GeForce RTX 3090 czy Radeon RX 6900 XT (do 330 mm długości). Oprócz tego udostępniono po dwie zatoki na dyski 2,5 i 3,5 cala.

Jeżeli chodzi o wentylacje, The Tower 100 pomieści najwydajniejsze coolery CPU (do 190 mm wysokości). Wentylację wspomagają dwa wentylatory o średnicy 120 mm, ale w razie potrzeby można dołożyć jeszcze jeden taki model (wszystkie newralgiczne miejsca zabezpieczono filtrami przeciwkurzowymi, więc nie trzeba się martwić o utrzymanie czystości wewnątrz obudowy).

Obudowa będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Thermaltake The Tower 100) i białej (Thermaltake The Tower 100 Snow). Producent jeszcze nie ujawnił kiedy i w jakiej cenie nowy model pojawi się w sprzedaży. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, zachęcamy do obejrzenia prezentacji nowego modelu:

Thermaltake szykuje więcej nowości

The Tower 100 nie jest jedyną nowością, którą przygotowała firma Thermaltake. W dniach 11- 14 stycznia producent organizuje konferencję 2021 Thermaltake Expo January, na której ma zaprezentować kolejne nowości ze świata podzespołów i akcesoriów komputerowych – wydarzenie będzie transmitowane na kanale Thermaltake w serwisie YouTube.

Źródło: Thermaltake

