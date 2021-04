Wąskim gardłem laptopa często okazuje się karta graficzna. W przeciwieństwie do PC nie można liczyć na opcje łatwej wymiany, ale jest inne rozwiązanie - np. Cooler Master MasterCase EG200.

Obudowa na zewnętrzną kartę graficzną od Cooler Master

Niektórzy zapewne wiedzą już, o czym mowa. Cooler Master MasterCase EG200 to stacja eGPU, obudowa z interfejsem Thunderbolt 3, która pozwala na podłączenie zewnętrznej karty graficznej i tym samym na zwiększenie możliwości laptopa. Zresztą nie tylko w ten sposób, ponieważ jednocześnie producent zadbał o kilka innych praktycznych elementów.

Można zastosować tutaj GPU o długości do 325 milimetrów, a więc np. niereferencyjne modele Nvidia GeForce RTX 3080. Modularna konstrukcja obudowy pozwala demontować poszczególne panele bez użycia narzędzi, co zapewnia szybki dostęp do wnętrza. Cooler Master MasterCase EG200 ma też wbudowany zasilacz 550W o sprawności 90% (80 Plus Gold) z dwoma wtyczkami PCIe 8-pin, zatokę pozwalającą na montaż dysku 2,5” lub 3,5” oraz hub USB na trzy porty USB 3.0.

Obudowa ma ściankę typu mesh, która pozwala karcie graficznej na pobór chłodnego powietrza oraz ażurowy górny panel. Dodatkowo wbudowano tu wentylator o średnicy 92 mm, co w ogólnym rozrachunku powinno zapewniać odpowiednią temperaturę we wnętrzu konstrukcji. Co więcej, Cooler Master MasterCase EG200 można wykorzystać do zasilania laptopa oraz jako podstawkę dla niego. To dzięki portowi USB-C oraz uchwytowi po jednej ze stron.

Najważniejsze dane Cooler Master MasterCase EG200

maks. wymiary karty graficznej: długość: do 325 mm wysokość: do 54 mm (2,5 slotu) szerokość: 141 mm

tylny panel I/O: hub USB: 3 x USB-A 3.2 Gen 1 (3.0) wejście USB: 1 x micro-USB-B 3.2 Gen 1 (3.0) Thubnderbolt 3/USB-C z PD do 60 W

kontroler: Intel JHL7440

zatoka na dysk SATA: 1 x 2,5” lub 1 x 3,5”

chłodzenie: aktywny wentylator 92 mm ze sterowaniem PWM (maks. 2600 obr./min.)

zasilacz: Cooler Master V SFX Gold 550 W

wymiary: 383 x 140 x 208 mm

waga: 5,42 kg

Ile kosztuje Cooler Master MasterCase EG200?

Jeśli spodobała Wam się zapowiedź tego sprzętu, to są jeszcze dwie wiadomości. Dobra i nieco gorsza.

Cooler Master MasterCase EG200 ma trafić do sklepów lada moment, producent deklaruje, iż stanie się to w ciągu kilku najbliższych dni. Niestety nie została ujawniona cena, jakiej należy się spodziewać. Za naszą zachodnią granicą wynosi ona 349 euro.

Źródło: Cooler Master

