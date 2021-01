Firma Cooler Master nie zamierza spoczywać na laurach i w tym roku przygotowuje nowe sprzęty dla graczy - co prawda na oficjalne premiery przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale producent już teraz uchylił rąbka na temat planowanych planowanych nowości.

Producent zorganizował wirtualne wydarzenie Cooler Master 2021 Showcase, na którym zaprezentował prototypowe obudowy, chłodzenia, peryferia, zasilacze i inne akcesoria. Poniżej znajdziecie przegląd najciekawszych nowości.

Cooler Master MasterFrame 700 – obudowa do wyeksponowania komputera

MasterFrame 700 nie przypomina standardowej obudowy – to bardziej gablotka, która pozwala na wyeksponowanie podzespołów komputera. Mało tego! Producent przewidział możliwość powieszenia konstrukcji na ścianie.

W „obudowie” zmieszczą się wydajny zestaw, a do tego rozbudowany układ chłodzenia cieczą (z trzema dużymi chłodnicami). Całość schowano pod taflą hartowanego szkła.

Cooler Master MasterLiquid ML240 i ML360 oraz MasterAir MA624 - wydajne chłodzenia procesorów

Na wirtualnym stoisku producenta nie mogło zabraknąć chłodzeń procesorów. Modele MasterLiquid ML240 i ML360 wyróżniają się dużym ekranem LCD, na którym można wyświetlać informacje diagnostyczne (zapewne będą też inne możliwości wykorzystania dodatku). Producent zastosował też trzecią generację podwójnej chłodnicy.

Dla klientów wolących tradycyjne rozwiązania, producent przygotował cooler MasterAir MA624 – to rozbudowane chłodzenie, które zostało wyposażone w dwa wentylatory o średnicy 140 mm.

Zasilacze z personalizowanym podświetleniem - Cooler Master XG Plus Platinum

Bardzo ciekawie zapowiadają się również zasilacze Cooler Master XG Plus Platinum – nowe konstrukcje wyróżniają się dobrą jakością wykonania, co przekłada się na wysoką sprawnością energetyczną (certyfikat 80 Plus Platinum - typowo 94%). Rzecz jasna zastosowano też w pełni modularne okablowanie.

Głównym atutem jest jednak podświetlenie ARGB LED, którym można sterować z poziomu aplikacji producenta. Dodatkowo na jednej ze ścianek wbudowano panel informujący o parametrach pracy zasilacza.

Cooler Master MK721 i MM731 – z tych akcesoriów gracze będą zadowoleni

Producent przygotował też akcesoria dla graczy - klawiaturę MK721 i mysz MM731.

Klawiatura wyróżnia się aluminiowym szkieletem i kompaktową budową (ma wymiary 60% typowej klawiatury). Producent zastosował tutaj przełączniki Cherry MX, kapsle PBT i personalizowaną, trójkierunkową tarczą. Dodatkowym atutem jest bezprzewodowa komunikacja (Bluetooth).

Myszka MM731 jest już kolejną generacja ultralekkiej konstrukcji dla graczy. Nowy model został wyposażony w przełączniki optyczne, a przy tym ma zapewniać jeszcze lepszą wygodę użytkowania.

Fotel i biurka – Cooler Master przygotował ciekawe propozycje dla graczy

Na koniec prawdziwa petarda – Fotel Hybrid 1 oraz biurka GD120 ARGB i GD160 ARGB. Nie każdy producent może pochwalić się takimi akcesoriami, a w tym przypadku podobno mamy do czynienia ze sprzętem idealnie dopasowanym do potrzeb graczy. Oprócz ustawień wpływających na ergonomię, sprzęt wyróżnia się też ciekawym designem (biurka wyposażono w podświetlenie ARGB).

Źródło: Cooler Master

