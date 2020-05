Procesory Core i9-10900K i chłodzenie ciekłym helem - to musiało się zakończyć nowym rekordem OC z dnia 20-05-2020

Core i9-10900K to obecnie najwydajniejszy procesor dla graczy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby go przyspieszyć i uzyskać jeszcze lepszą wydajność. Do ilu można go podkręcić? Wynik ekstremalnego podkręcania może Was zaskoczyć.