Do ilu można podkręcić procesor AMD Ryzen 3 3100? Potencjał jest naprawdę spory, szczególnie przy użyciu niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym azotem.

Najsłabszy Ryzen zaskakuje potencjałem na podkręcanie

Ryzen 3 3100 to jeden z najlepszych procesorów w segmencie do 500 zł. Układ został wyposażony w 4 rdzenie i 8 wątków – standardowo pracują one z taktowaniem 3600 MHz, ale w trybie Boost mogą przyspieszyć do 3900 MHz.

Procesor ma odblokowany mnożnik, więc można go jeszcze dodatkowo podkręcić. Okazuje się, że jego potencjał na przetaktowanie jest naprawdę spory - przy wykorzystaniu powietrznego coolera ze średniej półki, udało nam się wycisnąć 4490 MHz na wszystkich rdzeniach.

Jeszcze wyższe taktowanie można uzyskać przy ekstremalnym podkręcaniu

Okazuje się, że jeszcze lepsze wyniki można uzyskać przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod chłodzenia.

Tajwański overclocker o pseudonimie TSAIK zdołał przyspieszyć procesor do 5923 MHz. Do uzyskania tak wysokiej czestotliwości wymagane jednak było mocne podniesienie napięcia zasilającego i schłodzenie układu ciekłym azotem. Nowy rekord został ustanowiony na płycie głównej MSI MAG X570 Tomahawk WiFi.

Wynik overclockera należy traktować jako ciekawostkę - po pierwsze, uzyskane taktowanie było niestabilne, z po drugie, chłodzenie ciekłym azotem nie nadaje się do ciągłej pracy. Mimo wszystko robi on spore wrażenie (a to pewnie nie koniec rekordów OC na tym procesorze).

Źródło: inf. własna, HWBot

Więcej newsów o procesorach: