Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesora Intel Core i9-12900KS, a więc topowego modelu dla użytkowników konsumenckich. Tak się składa, że znamy już jego wyniki wydajności.

Nadchodzi Intel Core i9-12900KS

Core i9-12900KS był zapowiadany na początku roku, więc jego specyfikacja nie powinna być specjalnym zaskoczeniem. Właściwie mamy do czynienia z przyspieszonym Core i9-12900K.

Model Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900KS Generacja Alder Lake-S Alder Lake-S Alder Lake-S Rdzenie/wątki

(P-Core + E-Core) 16/24

(8/16 + 8/8) 16/24

(8/16 + 8/8) 16/24

(8/16 + 8/8) Taktowanie rdzeni P 2,4/5,1 GHz 3,2/5,2 GHz 3,4/5,5 GHz Taktowanie rdzeni E 1,8/3,8 GHz 2,4/3,9 GHz 4,0 GHz Kontroler pamięci DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-4800 DDR4-3200

DDR5-4800 Pamięć L3 30 MB 30 MB 30 MB Grafika UHD 770 UHD 770 UHD 770 TDP 125 W 125 W 150 W

Procesor oferuje 16 rdzeni i 24 wątki (8 rdzeni/16 wątków typu P-Core i 8 rdzeni/8 wątków E-Core), które pracują z wyższymi taktowaniami. Oprócz tego przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 i DDR5, 30 MB pamięci podręcznej L3 i zintegrowany układ graficzny UHD 770.

Intel chwali się, że 12900KS przejmie tytuł króla wydajności w grach. Na jaką wydajność można liczyć?

Wyniki wydajności Core i9-12900KS

Co prawda oficjalna premiera procesora dopiero przed nami, ale niektórym już udało się zakupić sprzęt i sprawdzić jego osiągi.

Użytkownik Seby9123 opublikował w serwisie Reddit wyniki wydajności w benchmarku Cinebench R23. Testy przeprowadzono na platformie z płytą główną ASUS ROG Maximus Z690 Apex (z najnowszym BIOS-em) i 2x 16 GB pamięci DDR5 6000 MHz 32-38-38-62.

Core i9-12900KS uzyskał 29164 punkty w trybie wielowątkowym i 2162 punkty w trybie jednowątkowym. Dla porównania zwykły Core i9-12900K osiąga tutaj odpowiednio jakieś 27400 i 2000 punktów (czyli mówimy o wzroście wydajności na poziomie 6% i 8%). W porównaniu do modelu Ryzen 9 5950X (16 rdzeni/32 wątki) różnice są jeszcze wyższe - topowy procesor AMD tutaj osiąga 26 500 i 1650 punktów (szczególnie widać przewagę pojedynczego wątka, która wynosi jakieś 30%!).

Po podkręceniu rdzeni P-Core do 5,4 GHz i E-Core do 4,2 GHz udało się zwiększyć wydajność wielowątkową do 30 902 punktów (o 6%). Warto jednak zaznaczyć, że układ pobierał już wtedy jakieś 319 W mocy i wymagał bardzo dobrego chłodzenia.

Wygląda więc na to, że Core i9-12900KS może przejąć tytuł króla wydajności segmentu konsumenckiego - procesor zaoferuje świetną wydajność jedno- i wielowątkową. Czekamy na oficjalną premierę i testy :)

Źródło: Reddit @ Seby9123