Testujemy Intel Core i9-12900KS - specjalną edycję procesora, która ma przejąć tytuł króla wydajności w grach. Jak wypada na tle zwykłego Core i9-12900K?

Intel Core i9-12900KS to najwydajniejszy przedstawiciel generacji Alder Lake-S - producent chwali się, że jest to obecnie najwydajniejszy procesor dla komputerów PC.

Model Core i9-12900KS oferuje specyfikację zbliżoną do Core i9-12900K. Intel zwiększył taktowanie rdzeni, co powinno przełożyć się na poprawę wydajności. Niestety, zwiększenie zegarów przełożyło się też na wzrost poboru energii elektrycznej.

Core i9-12900KS to też najdroższy model producenta. Procesor został wyceniony na 739 dolarów, co u nas przekłada się na cenę w sklepach na poziomie 4 tys. złotych - to znacznie więcej niż kosztuje bliźniaczy Core i9-12900K.

W naszych testach porównaliśmy wydajność procesora Core i9-12900KS do słabszego Core i9-12900K, a także do propozycji konkurencji - modeli Ryzen 9 5900X i Ryzen 9 5950X.

3,9/5

Nowe procesory Intela porządnie namieszały na rynku komputerów. Modele Core 12. generacji (Alder Lake) przyniosły spory progres w wydajności i efektywności energetycznej, dzięki czemu mogły konkurować z jednostkami AMD Ryzen 5000. Chyba nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że otrzymaliśmy sprzęt, na który czekaliśmy LATAMI.

Prawdziwa walka jednak toczy się o tytuł króla wydajności w grach, który… wcale nie jest taki pewny w przypadku Intela. Obecnie dominuje tutaj Core i9-12900K i sprzęt rzeczywiście oferuje rewelacyjne osiągi w grach. Wiemy jednak, że AMD niedługo planuje odpowiedzieć specjalnym modelem Ryzen 7 5800X3D (pierwszym procesorem z technologią 3D V-Cache), który może poważnie zagrozić pozycji „niebieskich”.

W takiej sytuacji Intel zdecydował się na wydanie modelu Core i9-12900KS – specjalnej, dopakowanej edycji Core i9-12900K. Jak wypada nowy procesor? Tak się składa, że sprzęt trafił do naszej redakcji na testy i możemy Wam co nieco o nim powiedzieć.

Intel Core i9-12900KS, czyli topowy Alder Lake-S na sterydach

Core i9-12900KS to topowy przedstawiciel generacji Alder Lake-S. Nie powinniśmy jednak oczekiwać rewolucji – można powiedzieć, że to właściwie przyspieszony Core i9-12900K.

Podobnie jak w zwykłym modelu, producent zastosował hybrydową architekturę łączącą dwa typy rdzeni: 8 rdzeni/16 wątków na bazie mikroarchitektury Golden Cove (P-Core) oraz 8 rdzeni/8 wątków na bazie mikroarchitektury Gracemont (E-Core). Łącznie oddano do dyspozycji 16 rdzeni/24 wątki, które współpracują z rozbudowaną pamięcią podręczną (14 MB L2 i 30 MB L3). Nowy procesor oferuje wsparcie dla dwukanałowych pamięci DDR4-3200 i DDR5-4800.

Nad całością czuwa technologia Intel Thread Director, która odpowiada za dobranie właściwych rdzeni do danego zastosowania i przez to lepsze wykorzystanie hybrydowej architektury procesora. Funkcja póki co została zaimplementowana w systemie Windows 11, ale wkrótce powinna pojawić się też w systemach Linux.



Przy wielowątkowym obciążeniu procesor pracuje z taktowaniem 5,2 GHz (rdzenie P-Core) i 4,0 GHz (rdzenie E-Core)

Różnica między Core i9-12900K a Core i9-12900KS sprowadza się do wyższego taktowania – w wersji KS wydajniejsze rdzenie P-Core pracują z częstotliwością 3,7 – 5,5 GHz (+300 MHz), a słabsze E-Core z częstotliwością 2,7 – 4,2 GHz (+100 MHz). Wyższe zegary powinny przełożyć się na lepsze osiągi.

Obciążenie Model P-Core 1 P-Core 2 P-Core 3 P-Core 4 P-Core 5 P-Core 6 P-Core 7 P-Core 8 E-Core 1 E-Core 2 E-Core 3 E-Core 4 E-Core 5 E-Core 6 E-Core 7 E-Core 8 Intel Core i9-12900KS 5,5 GHz* 5,5 GHz* 5,2 GHz 5,2 GHz 5,2 GHz 5,2 GHz 5,2 GHz 5,2 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz 4,0 GHz Intel Core i9-12900K 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz 3,9 GHz 3,9 GHz 3,9 GHz 3,9 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz *taktowanie w trybie Intel Thermal Velocity Boost (50° C)

Warto jednak zaznaczyć, że producent zdecydował się na dosyć sprytną zagrywkę z trybem Turbo Boost - maksymalny zegar 5,5 GHz jest "wbijany" już dla dwóch rdzeni, ale jest on uzyskiwany dzięki funkcji Intel Thermal Velocity Boost... która jest aktywowana, gdy procesor nie przekracza 50 stopni Celsjusza. W praktyce konieczne będzie tutaj zastosowanie BARDZO wydajnego chłodzenia cieczą (i mówimy tutaj o porządnym, składanym zestawie LC z potężnymi chłodnicami i wydajnymi pompami). Standardowo można uzyskać "tylko" 5,3 GHz w trybie Intel Turbo Boost Max 3.0.

Model Core i9-12900KS został wyposażony w zintegrowaną grafikę UHD Graphics 770, czyli tę samą konstrukcję, która znajduje się w Core i9-12900K - układ oferuje 32 jednostki wykonawcze (EU) na bazie architektury Xe LP, które pracują z taktowaniem 350 – 1550 MHz. Tutaj nie ma niespodzianki, bo wydajność „integry” powinna być identyczna jak w przypadku 12900K.



Limity mocy TDP i MTP (na przykładzie modelu Core i9-12900K)

Wyższe taktowanie rdzeni wymusiło zwiększenie współczynnika TDP (Processor Base Power) – w modelu „KS” został on podniesiony z 125 W do 150 W. Maksymalny limit mocy (Maximum Turbo Power) jednak pozostał bez zmian i nadal wynosi 241 W. Mimo wszystko powinniśmy oczekiwać wyższego zapotrzebowania na energię elektryczną, ale też większego poziomu generowanego ciepła.

Żeby łatwiej było Wam porównać poszczególne modele, możecie zerknąć na tabelę ze specyfkacją techniczną procesorów.

Model Intel Core i9-12900 Intel Core i9-12900KF Intel Core i9-12900K Intel Core i9-12900KS AMD Ryzen 9 5950X Generacja

Architektura

Litografia Alder Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Alder Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Alder Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Alder Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Vermeer

Zen 3

TSMC 7 nm Podstawka LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 AM4 Rdzenie/wątki 16/24

(8/16 P-Core + 8/8 E-Core) 16/24

(8/16 P-Core + 8/8 E-Core) 16/24

(8/16 P-Core + 8/8 E-Core) 16/24

(8/16 P-Core + 8/8 E-Core) 16/32 Taktowanie/Boost 2,4/5,1 GHz + 1,8/3,8 GHz 3,2/5,2 GHz + 2,4/3,9 GHz 3,2/5,2 GHz + 2,4/3,9 GHz 3,5/5,5 GHz + 2,5/4,0 GHz 3,4/4,9 GHz Pamięć L2 8x 1,25 MB + 2x 2 MB 8x 1,25 MB + 2x 2 MB 8x 1,25 MB + 2x 2 MB 8x 1,25 MB + 2x 2 MB 16x 512 KB Pamięć L3 30 MB 30 MB 30 MB 30 MB 2x 32 MB Kontroler RAM DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200

(dwukanałowy) Grafika UHD Graphics 770

32 EU (300 - 1550 MHz) - UHD Graphics 770

32 EU (300 - 1550 MHz) UHD Graphics 770

32 EU (300 - 1550 MHz) - Kontroler PCI-Express 20x PCI-Express 5.0 20x PCI-Express 5.0 20x PCI-Express 5.0 20x PCI-Express 5.0 24x PCI-Express 4.0 Odblokowany mnożnik NIE TAK TAK TAK TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(202 W) 125 W

(241 W) 125 W

(241 W) 150 W

(241 W) 105 W

(105 W) Cena 2849 zł 2849 zł 2999 zł 3999 zł 2999 zł

Core i9-12900KS to wyjątkowa propozycja, również pod względem ceny - procesor został wyceniony na kosmiczne 739 dolarów, co u nas przekłada się na bagatela 3999 złotych (mówimy zatem o dopłacie 1000 złotych względem nieco słabszego 12900K!). W ofercie AMD nie znajdziemy bezpośredniego konkurenta dla topowej "i-dziewiątki" - Ryzen 7 5800X3D ma kosztować jakieś 1600 złotych (tak przewidujemy, bo jeszcze nie trafił do sprzedaży), a za topowy model Ryzen 9 5950X obecnie trzeba zapłacić niecałe 3000 złotych.

Warto dodać, że procesor wymaga także drogiej płyty głównej - do podkręcania koniecznie musi być to płyta z chipsetem Z690, czyli model koszytujący co najmniej 1000 - 1500 złotych (lepsze konstrukcje to już koszt około 2000 złotych). Dla porównania, jednostki AMD można posadzić na porządnej płytce B550 już za jakieś 800 - 1000 zł. Platforma Intela będzie zatem droższa o 1-2 tysiące złotych (lub jeszcze więcej, gdy zdecydujemy się na wykorzystanie nowszych, drogich pamięci DDR5).

Jak testowaliśmy Intel Core i9-12900KS?

Testy procesora Intel Core i5-12400 przeprowadziliśmy na platformie, która nie powinna ograniczać możliwości sprzętu. Niestety nie dysponowaliśmy płytą pod LGA 1700 z obsługą modułów DDR4, więc zdecydowaliśmy się na wykorzystanie konfiguracji z pamięciami DDR5 RAM - na potrzeby zwykłych testów, moduły pracowały z natywnym taktowaniem kontrolera pamięci - 4800 MHz CL38-40-40-78 w trybie Gear 2 (kontroler pamięci w procesorze pracował z połową rzeczywistego taktowania pamięci RAM). Pozostałe platformy korzystały z pamięci DDR4-3200 CL16-18-18-36.

Testy wydajności procesorów Intel Core 12. generacji przeprowadziliśmy pod systemem Windows 11, w którym zaimplementowano technologię Intel Thread Director. Pozostałe procesory były testowane pod systemem Windows 10, który w ich przypadku powinien sprawiać mniej problemów.

Intel Core i9-12900KS - testy w programach

Na pierwszy ogień testy w programach - skupiliśmy się na zastosowaniach, gdzie procesor powinien mieć największy wpływ na wydajność (przeważająca część testów opiera się o pracę wielowątkową).

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 28448 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27376 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 26443 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 15265

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 2125 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 2007 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 1674 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 1643 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630

Blender Classroom

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 235 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 244 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 251 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 296 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 471

Corona 1.3 Benchmark

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 46 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 54 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 56 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 59 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 89

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 30422 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 28184 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27442 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 24388 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16874

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 145 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 150 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 168 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 182 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 241

HWBOT x265 Benchmark 4K - konwersja wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 30,206 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 30,122 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 29,351 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 26,348 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 19,006

Testy procesorowe nie powinny być zaskoczeniem - Core i9-12900KS pracuje z nieco wyższym taktowaniem, co przekłada się na kilka procent wzrostu wydajności względem Core i9-12900K (szczególnie warto zwrócić uwagę na bezkonkurencyjną wydajność pojedynczego rdzenia). W testach Cinebench, DaVinci i x265 procesor pokonał konkurencyjnego, 16-rdzeniowego/32-wątkowego Ryzena 9 5950X, ale w testach Blender, Corona i V-ray nadal lepszy okazuje się model AMD.

Intel Core i9-12900KS - testy w grach

Intel jeszcze przed premierą chwalił się, że Core i9-12900KS obejmie pozycję nowego króla wydajności w grach. Jak jest w praktyce? Oczywiście postanowiliśmy to sprawdzić na przykładzie syntetycznego benchmarka 3DMark oraz kilku nowszych, popularnych tytułów - testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p, gdzie procesor odgrywa istotną rolę w kwestii wydajności (w wyższych rozdzielczościach odgrywa mniejszą rolę, więc różnice między poszczególnymi modelami powinny być mniejsze).

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 17830 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 17754 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 16576 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 16528 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 16412

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 18700 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 18327 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 13023 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 12752 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 12600

Ogólny wynik w dużej mierze zależy od wydajności karty graficznej, więc wszystkie platformy oferują bardzo zbliżone osiągi. Warto jednak zwrócić uwagę na składową odpowiedzialną za wydajność procesora - Core i9-12900KS na tle konkurencji wypada tutaj po prostu znakomicie (chociaż to tylko trochę lepiej od Core i9-12900K).

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 97

70 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 97

69 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 86

64 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 86

64 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 81

61

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 757

172 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 739

172 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 708

190 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 708

180 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 623

174

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 276

211 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 269

210 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 260

190 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 251

183 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 244

173

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 90

74 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 88

73 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 77

62 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 76

62

Horizon Zero Dawn - Benchmark (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 165

116 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 164

114 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 155

107 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 154

105

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 132

95 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 130

95 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 125

76 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 118

74

Co tu dużo mówić - mamy nowego króla wydajności w grach. Co prawda przewaga względem Core i9-12900K w zasadzie jest nieduża, ale jakby nie było bez wątpienia mówimy o najwydajniejszym procesorze dla graczy.

Intel Core i9-12900KS - pobór mocy

Model Core i9-12900KS charakteryzuje się wyższym współczynnikiem TDP niż Core i9-12900K. Jak to się przekłada na zapotrzebowanie na energię elektryczną? Testy przeprowadziliśmy dla dwóch kluczowych scenariuszy: mocnego obciążenia procesora w wielowątkowym programie (Cinebench R23) i wymagającej grze (Cyberpunk 2077). Nie zdejmowaliśmy limitów mocy, aczkolwiek w nowych jednostkach maksymalny limit mocy (Maximum Turbo Power) moze być utrzymany przez dłuższy czas.

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 200 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 210 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 317 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 326 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 358 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 468 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 493 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 502 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 502 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) 574 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Już Core i9-12900K charakteryzował się wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, ale przypadku Core i9-12900KS jest ono znacznie wyższe - pobór mocy jest naprawdę ogromny, co ma przełożenie na wysokie temperatury (w naszym przypadku na chłodzeniu AiO 420 było to około 85 stopni Celsjusza). Nie powinno nas to jednak dziwić, bo do utrzymania wysokich taktowań konieczne było podbicie napięć zasilających.

Podkręcanie Intel Core i9-12900KS

Procesor Intel Core i9-12900KS wyróżnia się odblokowanym mnożnikiem, więc może być dodatkowo podkręcony. Na jakie wyniki można liczyć? Posłużyliśmy się tutaj płytą główną ASUS ROG Maximus Z690 Extreme (czyli jednym z topowych modeli pod LGA 1700, który oferuje potężną sekcję zasilania w układzie 24+1 105A) i chłodzeniem Arctic Liquid Freezer II 420.



Przy wielowątkowym obciążeniu procesor pracował z taktowaniem 5,2 GHz (rdzenie P-Core) i 4,2 GHz (E-Core)

W praktyce potencjał na przetaktowanie jest marginalny, bo udostępnioną sztukę udało nam się przyspieszyć na rdzeniach E-Core o 200 MHz (rdzenie-P-Core pracowały ze standardowymi zegarami). Wymagało to zwiększenia napięcia V-Core do 1,375 V i ustawienia LLC na 4 poziom. Ograniczeniem dla wyższych zegarów okazała się zbyt wysoka temperatura - niewystarczające było tutaj nawet chłodzenie wodne AiO 420, bo przy mocnym obciążeniu procesor osiągał 100° C, co skutkowało throttlingiem i w praktyce spadkiem wydajności.

Na potrzeby testów zwiększyliśmy taktowanie pamięci RAM - w przypadku modeli Intel 12. generacji z DDR5 4800 MHz CL38-40-40-78 do DDR5 5200 MHz CL38-40-40-78. Pozostałe modele pracowały z pamięcią przyspieszoną z DDR4 3200 MHz CL16-18-18-36 do DDR4 3600 MHz CL16-18-18-36.

Intel Core i9-12900KS po podkręceniu - testy w programach

Jak podkręcony Core i9-12900KS wypada na tle innych podkręconych modeli?

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 31340 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 29529 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 29361 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 23896 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16419

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 2125 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz* 1998 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz* 1620 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 1561 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz* 1560 *taktowanie obniżone względem domyślnej wartości Boost dla jednego rdzenia

Blender Classroom

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 204 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 234 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 236 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 273 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 396

Corona 1.3 Benchmark

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 41 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 52 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 52 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 55 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 81

V-ray Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 34384 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 29057 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 28673 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 26386 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 18471

DaVinci Resolve 17 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 139 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 141 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 160 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 175 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 213

HWBOT x265 Benchmark 4K - konwersja wideo 4K

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 33,602 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 31,779 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 31,139 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 28,33 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 19,688

Podkręcenie zegarów i przyspieszenie pamięci przekłada się na minimalny wzrost wydajności - Core i9-12900KS okazuje się tutaj ciut szybszy od Core i9-12900K (pracującego z niższymi zegarami), ale w większości testów jednak wypada gorzej od konkurencyjnego modelu Ryzen 9 5950X (wyjątkiem jest tutaj test pojedynczego rdzenia w Cinebench oraz renderowanie filmu w DaVinci).

Intel Core i9-12900KS po podkręceniu - testy w grach

Przy okazji sprawdziliśmy też jak podkręcone procesory radzą sobie w grach. Podobnie jak przy standardowych ustawieniach, testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p (gdzie nadal istotne znaczenie ma procesor). W wyższych rozdzielczościach należy spodziewać się mniejszych różnic między poszczególnymi modelami.

3DMark Time Spy (wynik ogólny)

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 18079 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 18058 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 16668 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 16665 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 16648

3DMark Time Spy CPU

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 19804 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 19392 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 13259 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 13157 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 13154

Wyniki z testu 3DMark nie powinny być specjalnym zaskoczeniem - ogólna punktacja jest zależna od wydajności grafiki, więc procesory oferują podobne osiągi. Duża różnica jest dopiero widoczna przy składowej odpowiedzialnej za wydajność procesora (tutaj odnotowaliśmy nieznaczny przyrost wydajności, a 12900KS minimalnie wyprzedza 12900K).

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DLSS Jakość, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 97

70 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 97

68 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 90

62 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 87

65 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 85

62

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Średnie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 772

176 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 740

169 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 717

167 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 714

168 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 668

177

Wolfenstein: Youngblood - Benchmark (1080p, Uber, RT, DLSS Jakość, Vulkan)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 280

218 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 275

218 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 271

206 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 262

187 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 251

174

Watch Dogs: Legion - Benchmark (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 92

77 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 91

74 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 81

62 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 76

62

Horizon Zero Dawn (1080p, Ultimate, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 165

116 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 165

115 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 157

110 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 155

106

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Najwyższe + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 136

97 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 134

97 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 128

85 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 116

72

Podkręcenie procesora i zastosowanie szybszych pamięci przekłada się na lekką poprawę wydajności - Core i9-12900KS nieznaczenie pokonuje tutaj Core i9-12900K, deklasując modele konkurencji.

Intel Core i9-12900KS - jak podkręcenie wpływa na pobór mocy?

Jak podkręcenie procesora przekłada się na pobór mocy? Testy przeprowadziliśmy dla dwóch kluczowych scenariuszy: mocnego obciążenia procesora w wielowątkowym programie i wymagającej grze.

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 302 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 347 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 351 Intel Core i9-11900K (8C/16T) @ 5,1 GHz 390 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 409 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) @ 4,7 GHz 495 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) @ 4,7 GHz 505 Intel Core i9-12900K (16C/24T) @ 5,1 GHz 526 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 5,1 GHz 560 Intel Core i9-12900KS (16C/24T) @ 5,2 GHz 592 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Core i9-12900KS już przy standardowych zegarach cechował się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, ale podkręcenie zegarów (a więc też zwiększenie napięcia zasilającego) skutkuje jeszcze wyższymi wskazaniami. Co tu dużo mówić, procesor po OC charakteryzuje się kosmicznym poborem mocy.

Nowy król wydajności. Tylko jakim kosztem...

Core i9-12900KS był zapowiadany przez Intela jako najwydajniejszy procesor dla komputerów PC. Nasze testy potwierdziły zapowiedzi producenta. Tyle tylko, że nowy model wcale nie jest taki świetny jakby mogło się wydawać.

Intel Core i9-12900KS i Core i9-12900K - nowy i stary król wydajności

Core i9-12900KS to właściwie dopakowany Core i9-12900K, bo obydwa modele oferują bardzo podobną specyfikację. Mamy zatem do czynienia z hybrydową, przyszłościową jednostką, która oferuje wsparcie dla pamięci DDR4 i DDR5 oraz kontroler PCI-Express 5.0. Przydany może okazać się też zintegrowany układ graficzny UHD 770, który poradzi sobie z codziennymi zadaniami, a nawet starszymi, mniej wymagającymi grami.

Różnice? Wersja KS pracuje z trochę wyższymi taktowaniami, co przekłada się na jeszcze lepszą wydajność. Procesor oferuje świetne możliwości w jedno- oraz wielowątkowych scenariuszach, często pokonując tutaj 16-rdzeniowego Ryzena 9 5950X. W grach to absolutny killer, zapewniając najlepsze osiągi ze wszystkich dostępnych modeli na rynku. Należy jednak zaznaczyć, że różnica względem Core i9-12900K nie jest duża, bo wynosi co najwyżej kilka procent.

Warto jednak zaznaczyć, że procesor wymaga bardzo dobrego chłodzenia (koniecznie wodnego!), a wyższe zegary zostały okupione wyraźnie wyższym poborem energii. Podkręcanie? O tym raczej można zapomnieć. Co prawda jednostka oferuje odblokowany mnożnik i w teorii można ją dodatkowo przetaktować, ale sprzęt fabrycznie i tak jest mocno wyżyłowany, więc nawet przy zastosowaniu porządnego chłodzenia przyrost wydajności raczej będzie marginalny.

Niestety, topowy model został też „topowo” wyceniony - Core i9-12900KS kosztuje u nas jakieś 4 tysiące złotych. W praktyce oznacza to, że płacimy dodatkowego „tysiaka” za kilka procent wzrostu wydajności względem Core i9-12900K. Cóż, śmiało można powiedzieć, że Core i9-12900KS to jeden z najbardziej nieopłacalnych procesorów na rynku (a warto dodać, że osoby zainteresowane podkręcaniem będą musiały wybrać drogi model Z690). Na taki numer złapią się chyba tylko maniacy wydajności z nieograniczonym budżetem. Rozsądni będą woleli kupić zwykłego 12900K, a zaoszczędzone pieniądze dołożyć do lepszej karty graficznej lub szybszych pamięci RAM.