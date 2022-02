NZXT H1 to jedna z najciekawszych obudów, jakie mieliśmy okazję przetestować. Producent właśnie zaprezentował jej udoskonaloną wersję, która wprowadza kilka interesujących nowości.

NZXT H1 V2 – premiera ulepszonej obudowy

Model NZXT H1 V2 (2022) na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do poprzednika - to nieduża, pionowa konstrukcja, która może przypominać konsolę Xbox Series X.

Zmiany pojawiły się już na panelu I/O - do dyspozycji oddano dwa porty USB 3.2 Gen1 (wcześniej tylko jeden), jeden USB 3.1 Gen2 typu C, a także złącze audio typu combo (obsługujące słuchawki i mikrofon). Ponadto powiększono otwory wentylacyjne na bocznych ściankach, co powinno poprawić cyrkulację powietrza.

Sama obudowa jest nieco większa, dzięki czemu pomieści wydajniejsze konfiguracje. W środku przewidziano miejsce na płytę główną w formacie mini-ITX i kartę graficzną o długości do 324 mm. Dodatkowo zastosowano udoskonalony uchwyt do pionowego montażu GPU, tym razem obsługujący PCIe Gen 4 (a nie Gen 3 jak dotychczas).

W środku obudowy zamontowano modularny zasilacz SFX z certyfikatem 80 PLUS Gold. W nowej wersji jego moc zwiększono z 650 W do 750 W, dzięki czemu obudowa jest przystosowana do wydajniejszych (i bardziej energochłonnych) konfiguracji.

Dodatkowym atutem jest kontroler obsługujący chłodzenie (oprócz chłodzenia AiO zastosowano jeszcze dodatkowy wentylator poprawiający cyrkulację powietrza w obudowie), dzięki któremu można dostosować krzywe wentylatorów, monitorować temperaturę, a także tworzyć unikalne profile dopasowane do potrzeb użytkownika.

Jeśli nie mieliście okazji, zobaczcie test pierwszej rewizji obudowy NZXT H1.

Specyfikacja obudowy NZXT H1 v2

typ: SFF

obsługiwane płyty główne: mini-ITX

miejsca na kartę graficzną: do 324 mm

zatoki na dyski: 2x 2,5 cala

dodatkowe: chłodzenie AiO 140 riser PCIe 4.0 x16 kontroler PWM zasilacz SFX 750W

chłodzenie: 92 mm

wymiary: 196 x 405 x 196 mm

waga:7,6 kg



Obudowa NZXT H1 v2 jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych

Nowa wersja obudowy otrzymała dopisek v2, dzięki czemu będzie ją łatwiej odróżnić. Cena została ustalona na takim samym poziomie i wynosi 1599 złotych (przy czym starsza wersja staniała do 899 złotych).

Producent podkreśla, że w nowej konstrukcji zastosowano bardziej rygorystyczny proces kontroli jakości (co jest odpowiedzią na aferę związaną z niedopracowaną budową pierwszej rewizji). Na obudowę, chłodzenie AiO i uchwyt montażowy udziela 3-letniej gwarancji, a na zasilacz 10-letniej.

Jak wypada poprawiona wersja? Niebawem będziecie mogli zapoznać się z jej testem na naszym portalu. Stay tuned!

Źródło: NZXT