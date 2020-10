Corsair K100 RGB to nowa flagowa klawiatura gamingowa w ofercie tego producenta. Jak na „flagowca” przystało, ma cechy, które pozytywnie wyróżniają go na tle konkurencji. Spójrzmy…

Corsair K100 RGB to klawiatura dla graczy, którzy kompromisom mówią „nie”

Jeśli mamy się sugerować wyłącznie zapowiedziami, to jest to bezapelacyjnie najlepsza klawiatura gamingowa w portfolio Korsarzy – ich nowy „flagowiec”. Zacząć wypada od tego, że Corsair K100 RGB jest demonem prędkości. Dbają o to nowe, optyczno-mechaniczne przełączniki OPX z punktem aktywacji ustawionym na głębokości 1 mm oraz technologia AXON Hyper-Processing przyspieszająca przetwarzanie wciśnięć aż o 4 razy w porównaniu do modeli bez niej – skanuje klawisze 4000 razy na sekundę.

Wspomniane switche są nie tylko szybkie, ale też wytrzymują aż 150 milionów kliknięć, więc kupujesz klawiaturę na lata. Świadczą o tym także inne cechy – jak konstrukcja ze szczotkowanego aluminium czy nakładki klawiszy odporne na ścieranie. Wygodę zapewnia ci z kolei magnetycznie przyłączana i wypełniona pianką zapamiętującą kształt podpórka pod nadgarstki.

No dobrze, ale czy jest coś jeszcze, co każe się zainteresować tym modelem? Zdecydowanie tak – choćby 6 klawiszy makr po lewej stronie oraz górna belka wypełniona ciekawostkami. Patrząc od prawej mamy tam: pokrętło głośności z przyciskiem wyciszania, centralny wyświetlacz oraz sekcję z przyciskami szybkich ustawień i wielofunkcyjnym pokrętłem do sterowania multimediami i podświetleniem. Skoro już przy nim jesteśmy, to dodajmy, że Corsair K100 RGB oferuje nie tylko indywidualne podświetlenie klawiszy, ale też 3-stronne podświetlenie samej konstrukcji.

To spory wydatek – na Corsair K100 RGB pozwoli sobie niewielu

Świetnie to wszystko brzmi, ale tylko do momentu, gdy dojdzie się do ceny. Mówiąc łagodnie – nie są to tanie rzeczy. Producent życzy sobie za klawiaturę Corsair K100 RGB aż 1079 złotych. Niby jest to uzasadnione, ale i tak raczej niewielu z nas się skusi.

