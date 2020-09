BlackWidow, DeathAdder czy BlackShark to nazwy, które miłośnikom dobrego sprzętu gaimngowego są doskonale znane. Razer przygotował nowe wersje swoich kultowych peryferiów z dopiskiem „Pro”.

To, co łączy wszystkie te trzy nowe wersje, to – nomen omen – łączność. Konkretnie: łączność bezprzewodowa realizowana za pomocą technologii HyperSpeed. To autorskie rozwiązanie Razera, będące w stanie zminimalizować opóźnienia transmisji i zapewnić jej maksymalną stabilność. Oczywiście na tym nie koniec – oto czym jeszcze mogą się pochwalić te urządzenia: klawiatura BlackWidow V3 Pro, myszka DeathAdder V2 Pro oraz słuchawki BlackShark V2 Pro.

Klawiatura Razer BlackWidow V3 Pro – z udoskonalonymi przełącznikami

Razer BlackWidow V3 Pro to gamingowa klawiatura, która ma w sobie wszystko, za co pokochaliśmy jej poprzednie wcielenia, ale też kilka nowinek. Najważniejszą z nich są ulepszone przełączniki mechaniczne Razer Yellow – cichsze, bardziej wytrzymałe (do 80 milionów kliknięć) i przezroczyste, dzięki czemu podświetlenie Chroma RGB jest jeszcze bardziej efektowne.

Solidne, dwuwarstwowe klawisze z tworzywa ABS, aluminiowa rama i klawisze multimedialne z wielofunkcyjnym pokrętłem to kolejne cechy charakterystyczne urządzenia, które może działać do 200 godzin na jednym ładowaniu.

Myszka Razer DeathAdder V2 Pro – szybka reakcja i wyczuwalny klik

Razer DeathAdder V2 Pro to najnowsza wersja myszki dla graczy, która rozeszła się już w ponad 10 milionach egzemplarzy. Wykorzystuje ulepszone przełączniki optyczne o ultraszybkim czasie reakcje, wyczuwalnym kliknięciu i żywotności sięgającej 70 milionów kliknięć.

Myszka oddaje do naszej dyspozycji 8 programowalnych przycisków, a jej sercem jest zaawansowany sensor optyczny Razer Focus+ 20K DPI. Dodajmy do tego ślizgacze wykonane w 100 procentach z teflonu, konstrukcję ważącą 88 gramów oraz 70-godzinny czas działania, a otrzymamy kawał świetnego gryzonia dla wymagających graczy.

Słuchawki Razer BlackShark V2 Pro – to samo, tylko bez przewodów

Razer BlackShark V2 Pro to gamingowe słuchawki, które – tu cytat z notki producenta – są w stanie zaoferować „bezstratny, immersyjny dźwięk do bezprzewodowej rozgrywki z niskimi opóźnieniami”. Ma to być możliwe dzięki technologii HyperSpeed, ale też przetwornikom TriForce Titanium 50 mm i przestrzennemu systemowi THX Spatial Audio.

Lekka konstrukcja (320 g) i miękkie, oddychające materiały zapewniają komfort, ale też skuteczne izolowanie hałasu. Nie bez znaczenia jest także zupełnie nowy 9,9-milimetrowy mikrofon superkardioidalny, gwarantujący pierwszorzędne zbieranie głosu. Czas działania sięga natomiast 24 godzin.

Cena flagowego sprzętu dla graczy, czyli ile kosztują nowe urządzenia Razera?

Razer BlackWidow V3 Pro – 249,99 euro

Razer DeathAdder V2 Pro – 149,99 euro

Razer BlackShark V2 Pro – 199,99 euro

Źródło: Razer

